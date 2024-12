Conor McGregor alimenta rumor de possível luta bilionária de boxe contra Logan Paul

Sem competir desde 2021, Conor McGregor pode, enfim, retornar aos esportes de combate, mas não pelo UFC. Neste domingo (29), o irlandês, através de suas redes sociais, alimentou o rumor indicando uma possível luta bilionária de boxe entre ele e o youtuber Logan Paul, na Índia. Em sua conta oficial no 'X', 'Notorious' publicou 'emojis' da bandeira do país e de um coração.

De acordo com perfil 'The Mac Life', ligado ao ex-campeão do UFC, cada atleta receberia uma bolsa de 250 milhões de dólares (cerca de R$ 1,5 bilhão) pelo combate. Inclusive, a publicação, feita em colaboração, também consta no perfil do próprio McGregor. O evento faria parte de um projeto do Governo para promover o turismo no país. Vale pontuar que, no último dia 16 de dezembro, 'Notorious' havia sinalizado que voltaria a competir no boxe, tendo o lutador da WWE como adversário.

Anteriormente, McGregor informou que já negociava com a poderosa família Ambani para enfrentar o irmão mais velho de Jake Paul em uma luta de boxe com caráter de exibição. De todo modo, o combate entre o irlandês e Logan ainda não é oficial. Apesar do interesse em competir no ringue, Conor possui um contrato de exclusividade com o UFC e Dana White, presidente da liga, costuma vetar que seus atletas lutem boxe. Por sua vez, o youtuber ainda não se pronunciou a respeito.

Registro de McGregor no MMA

Conor McGregor, de 36 anos, é o principal nome do UFC. Pela maior organização de MMA do mundo, o irlandês se transformou em um fenômeno do esporte ao conquistar o cinturão do peso-pena e do peso-leve. Na modalidade desde 2008, 'Notorious' possui um cartel composto por 22 vitórias, sendo 20 pela via rápida (19 por nocaute e uma por finalização), e seis derrotas. Seus principais triunfos foram sobre Chad Mendes, Donald Cerrone, Dustin Poirier, Eddie Alvarez, José Aldo, Max Holloway e Nate Diaz.

