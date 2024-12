Com foco em 2025, Goiás treina em último domingo do ano e segue pré-temporada

2024 está chegando ao fim, mas o Goiás segue trabalhando. Neste domingo, o último do ano, no CT Edmo Pinheiro, em Goiânia, o Esmeraldino deu continuidade à pré-temporada de 2025.

Sob o comando do técnico Jair Ventura, anunciado no início do mês, os jogadores treinaram em dois períodos. O treinamento foi o segundo com bola da equipe na pré-temporada. O elenco se reapresentou na última sexta-feira e também treinou no sábado.

No último domingo de 2024 meu elenco suou a camisa e seguiu a preparação no CT Edmo Pinheiro. Arraste pro lado e confira como foi a manhã de treino comandado pelo professor Jair Ventura e comissão. BORA, VERDE! ?: Rosiron Rodrigues / @goiasoficial#SentimentoInexplicável pic.twitter.com/19tF4sGaPH ? Goiás Esporte Clube (@goiasoficial) December 29, 2024

O Goiás busca em 2025 fazer uma boa Série B para retornar à elite do futebol brasileiro. A equipe foi rebaixada para a Segunda Divisão em 2023 e, neste ano, por pouco não conquistou o acesso. O time goiano terminou o torneio na sexta posição, com 63 pontos, um a menos que o Ceará, quarto colocado.

Para isso, a diretoria já tem se movimentado no mercado da bola. Além de Jair Ventura, o clube esmeraldino já confirmou as contratações de Facundo Barceló, Willean Lepo, Gonzalo Freitas, Juninho, Edson Carioca, Arthur Caíke e Zé Hugo.

A estreia do Goiás na próxima temporada está marcada para o dia 15 de janeiro, contra o Goiatuba, pela primeira rodada do Campeonato Goiano.