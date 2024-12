Chegada de Oscar pode mudar formação tática do São Paulo; entenda

A chegada de Oscar ao elenco do São Paulo pode mudar a formação tática escolhida por Luis Zubeldía. O treinador se acostumou a escalar sua equipe em um 4-3-3 ao longo de 2024, mas para a próxima temporada o Tricolor tende a ter mais variedade em relação ao seu sistema de jogo.

Na reta final da temporada o técnico Luis Zubeldía manifestou seu desejo de contar com um meio-campista em 2025 que tivesse a capacidade não só de armar o jogo, mas também a versatilidade de atuar tanto centralizado quanto pelos lados do campo.

Lucas Moura já é um atleta com essas características, mas por não haver no elenco um segundo jogador com tamanha desenvoltura, acabou atuando aberto pelos lados do campo, com Luciano fazendo o papel de meia central.

Com Oscar, Zubeldía poderá ter dois meias caindo pelos lados, mas também com liberdade para transitar na faixa central do gramado. Mais criatividade, mais qualidade e, por consequência, mais perigo aos adversários.

Sendo assim, o São Paulo poderá apostar em um novo esquema tático para a próxima temporada, como o 4-4-2. O meio-campo seria formado pelos volantes Alisson e Pablo Maia, além de Oscar e Lucas. Calleri e mais um jogador, que pode ser Luciano, Ferreira, William Gomes ou outro, formariam a dupla de ataque.

A presença de Oscar também oferece a oportunidade de Zubeldía mudar a formação tática do São Paulo sem necessariamente promover substituições. O comandante tricolor pode mudar o sistema de 4-4-2 para 4-3-3, deixando Oscar à frente dos volantes como meia central e deslocando Lucas Moura para uma das pontas. Ou seja, a capacidade de se adaptar às características do adversário ou às circunstâncias do jogo também aumenta.

O São Paulo se reapresenta no dia 8 de janeiro, quando iniciará sua pré-temporada, parte dela realizada nos EUA. O elenco tricolor enfrentará o Cruzeiro, no dia 15 de janeiro, no Inter&Co Stadium, em Orlando, e o Flamengo, no dia 19, no Chase Stadium, em Fort Lauderdale.