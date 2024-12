Boto vai ao CT do Flamengo e se impressiona: 'Nível europeu ou melhor'

Do UOL, no Rio de Janeiro

José Boto foi ao Ninho do Urubu pela primeira vez como diretor de futebol do Flamengo. O português conheceu todos os cantos do CT do clube ao lado do presidente do clube, Luiz Eduardo Baptista, o Bap.

O que aconteceu

Boto chegou ao Rio de Janeiro no sábado. Ele se encontrou com o presidente no Jogo das Estrelas de Zico e também conheceu o Maracanã.

No Ninho, o dirigente se disse impressionado com a estrutura do Fla. Leandro Leme, diretor do CT, esteve ao lado de Bap no tour.

Estou impressionado com as condições. Estão em nível europeu ou melhor do que é na Europa. Ninguém tem desculpa de não render aqui. O geral me impressionou. Toda conexão e enquadramento são muito bonitos, além de funcional. Não fica devendo nada ou é melhor do que na Europa. José Boto à FlaTV

Boto concede a primeira entrevista coletiva nesta segunda-feira. Ele receberá os jornalistas no Ninho do Urubu às 13h (de Brasília).

Uma satisfação dividir com um profissional do calibre do Boto uma estrutura que nós sonhamos durante 20 anos e nos últimos cinco implementamos, desenvolvemos e melhoramos. Aqui é uma metamorfose ambulante. O que fizemos até agora, que nos enche de orgulho, e mais com a experiência de um profissional como o Boto, vamos aprender muito e vamos por mais. Bap