Botafogo anuncia saída do paraguaio Óscar Romero, que fica livre no mercado

Óscar Romero chegou ao Botafogo prestando homenagem ao #MaiorDeTodosOsTempos, vestiu as nossas cores com determinação e se despede com os títulos do Brasileiro e da Libertadores.



Clássico no estilo de comandar o meio-campo, o paraguaio foi decisivo em momentos importantes da… pic.twitter.com/RmbRhyxqWq