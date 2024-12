Bambam provoca ao desafiar Whindersson: 'Se correr, tem mais dois no radar'

Kléber Bambam quer enfrentar um novo adversário em 2025. Meses depois de protagonizar uma luta histórica com o tetracampeão Popó — e acabar derrotado em menos de um minuto —, ele voltou a desafiar outra celebridade: Whindersson Nunes.

O que aconteceu

O ex-BBB usou o Instagram para relembrar o duelo com o astro e reforçou que "parou o país" no principal embate da 4ª edição do FMS (Fight Music Show).

Bambam aproveitou o tema para reforçar que quer Whindersson Nunes, que já lutou com Popó, como próximo oponente. "O foguete está ligado para você", publicou.

Por fim, o ex-BBB disse que, se o influenciador "correr", há outros dois lutadores em seu radar — ele não chegou a citar nomes, mas disse que um dos possíveis rivais é de fora do Brasil.