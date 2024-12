Quanto árbitros embolsaram em jogos do Brasileirão? Veja valores e top 20

O Campeonato Brasileiro distribuiu milhões em prêmios aos 16 sobreviventes da Série A, e vários jogadores ganharam, além dos salários, os famosos "bichos" durante a competição. E os árbitros? O UOL levantou o dinheiro embolsado pelos 20 juízes mais participativos do torneio.

O preço dos árbitros

Os valores abordam exclusivamente jogos apitados em campo no Brasileirão — atuações no VAR ou em outros campeonatos, como a Série B, estão fora do levantamento. O ranking é baseado nas quantias divulgadas pela CBF no início do ano.

Árbitros com brasão Fifa ou Master (ex-Fifa) ganharam R$ 6,9 mil por partida da entidade. Em 2024, 11 dos 20 juízes mais assíduos do torneio nacional estão nesta prateleira, incluindo os líderes Rafael Rodrigo Klein (eleito pela CBF como o melhor árbitro da Série A) e Ramon Abatti Abel.

Já os homens do apito que fazem parte do quadro da CBF embolsaram R$ 5 mil por confronto. Neste ano, o capixaba Davi Lacerda, com 21 jogos trabalhados de 38 possíveis, puxou a fila.

Os juízes listados abaixo não foram escalados em algumas rodadas pelo fato de terem trabalhado em outras competições — e embolsado, portanto, outros valores.

Veja ranking e valores *

Rafael Rodrigo Klein (Fifa): 21 jogos - R$ 144,9 mil Ramon Abatti Abel (Fifa): 21 jogos - R$ 144,9 mil Anderson Daronco (Fifa): 20 jogos - R$ 138 mil Wilton Pereira Sampaio (Fifa): 19 jogos - R$ 131,1 mil Bruno Arleu Araújo (Fifa): 19 jogos - R$ 131,1 mil Raphael Claus (Fifa): 17 jogos - R$ 117,3 mil Braulio Machado (Fifa): 17 jogos - R$ 117,3 mil Flavio Rodrigues de Souza (Fifa): 16 jogos - R$ 110,4 mil Davi Lacerda (CBF): 21 jogos - R$ 105 mil Rodrigo José Pereira de Lima (Fifa): 14 jogos - R$ 96,6 mil Matheus Candançan (CBF): 19 jogos - R$ 95 mil Alex Gomes Stéfano (CBF): 18 jogos - R$ 90 mil Marcelo de Lima Henrique (Master): 12 jogos - R$ 82,8 mil Gustavo Bauermann (CBF): 16 jogos - R$ 80 mil Felipe Fernandes de Lima (CBF): 14 jogos - R$ 70 mil Luiz Flávio Oliveira (Master): 10 jogos - R$ 69,2 mil Paulo César Zanovelli (CBF): 12 jogos - R$ 60 mil Jonathan Benkenstein (CBF): 12 jogos - R$ 60 mil João Vitor Gobi (CBF): 11 jogos - R$ 55 mil Lucas Torezin (CBF): 11 jogos - R$ 55 mil

* Os valores são aproximados