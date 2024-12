Após treino na Colômbia, brasileiros buscam pódio na Corrida de São Silvestre

Os membros da da Associação Petrolinense de Atletismo (APA) realizaram uma preparação especial para a Corrida Internacional de São Silvestre durante as últimas semanas. Após treinar na altitude da Colômbia, o grupo busca um lugar no pódio da prova a ser disputada nesta terça-feira.

Justino Pedro da Silva (quinto colocado no ranking nacional), Edson Amaro (6º), Joílson Bernardo (10º), Mirella Saturnino (líder do ranking feminino), Anastácia Rocha e José Márcio Leão passaram por período de treinamento na cidade colombiana de Paipa, a 2,5 mil metros de altitude. Os maratonistas chegaram a São Paulo no último sábado.

"Foi uma preparação muito boa. A primeira vez que conseguimos levar um grupo grande de atletas desse nível para treinar juntos. Eles saíram de Paipa motivados e empolgados. Assim, a expectativa para a São Silvestre é a melhor possível. Esperamos que possam fazer o seu melhor e, quem sabe, buscar o pódio", disse o treinador Marciano Barros.

O treinamento na Colômbia começou no dia 4 de dezembro e terminou apenas na última sexta-feira. Na altitude colombiana, a ideia foi potencializar o desempenho dos corredores e proporcionar o fortalecimento físico e mental com foco na 99ª edição da Corrida de São Silvestre.

"As chances de pódio existem. Nossos atletas tiveram um ano de 2024 muito bom e, agora, o final de treinamento em Paipa, dando um ânimo. Acredito muito no grupo e no trabalho para que possam fazer o jogo de equipe e, quem sabe, levar alguns deles ao pódio ou até mesmo a vencer a São Silvestre", completou Mariano.