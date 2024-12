Zagueiro do Palmeiras vê Copinha como "holofote" e cita expectativa de promoção ao profissional

Zagueiro do Palmeiras, Gabriel Vareta se prepara para sua segunda Copa São Paulo de Futebol Júnior. O atleta de 19 anos vê a principal competição de base como um "holofote" para as equipes e espera se destacar no torneio, que tem início no dia 3 de janeiro.

"A minha expectativa é muito grande. Espero que a gente possa fazer uma boa competição. É um holofote para nós e para outros times do nosso grupo, que também vão buscar aparecer para o cenário brasileiro nessa competição. Então, eu espero fazer uma excelente Copinha tanto eu quanto meus companheiros e se Deus abençoar a gente sai com o título", disse em entrevista à Gazeta Esportiva.

O Palmeiras tem sido referência quando se trata das categorias de base e, principalmente, em revelar jogadores. Gabriel Vareta, que está no Verdão desde 2013 falou sobre a expectativa que têm de poder se juntar ao time principal, mas se mantém com pés no chão.

"Acho que tem a expectativa para todo mundo de aparecer e fazer uma excelente competição e também ser promovido. Eu acho que todo mundo tem essa expectativa, mas a gente não pode perder o foco do que a gente tem que fazer, do que a gente tem que mostrar. Também temos que manter um pouco no pé no chão em relação a isso", contou.

Nas últimas temporadas, o Palmeiras tem feito grandes revelações, como os casos dos atacantes Endrick e Estêvão. Mas a equipe também revela atletas do setor defensivo, como fez com Naves e Vitor Reis, ambos atualmente no time profissional. Este último estreou pelo Alviverde nesta temporada e foi um dos destaques do time.

"Claro, tem aquela coisa de 'nossa, posso fazer uma grande competição e se acontecer qualquer coisa eu posso estar lá'. Você olha e vê que talvez tem chance. Sempre tem aquela aquela expectativa que eu acho que todo atleta tem", concluiu.

O Palmeiras está no Grupo 19, ao lado de Náutico-RR, Santa Cruz-AC e Oeste-SP, com sede em Barueri. A estreia do Verdão será no dia 3 de janeiro, contra o Náutico, às 18 horas (de Brasília), na Arena Barueri.