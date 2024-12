Wesley projeta 2025 do Flamengo: "Vamos trabalhar para que seja um ano vitorioso"

Neste sábado, antes da 20ª edição do Jogo das Estrelas, no Maracanã, o lateral-direito Wesley se mostrou confiante com a próxima temporada do Flamengo e alegou que o grupo comandado pelo técnico Filipe Luís trabalhará para tornar 2025 um ano vitorioso.

"Todo time quer ganhar, então vamos trabalhar para isso, que seja um ano vitorioso. Temos mais alguns dias de férias, depois começamos a pensar nisso", declarou Wesley, em entrevista ao SporTV.

Wesley foi titular em grande parte da temporada e contribuiu nas duas conquistas do Flamengo em 2024: Campeonato Carioca e Copa do Brasil. O atleta de 21 anos entrou em campo 51 vezes, nas quais registrou duas assistências.

Não existe recepção melhor que essa! Junto com o presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o BAP, José Boto encontrou com o Rei Zico e com o eterno ídolo Andrade no Maracanã! ?: Gilvan de Souza / CRF#BemVindoBoto pic.twitter.com/NfckCZIuVe ? Flamengo (@Flamengo) December 28, 2024

O elenco profissional do Flamengo fará a primeira parte de sua pré-temporada em Gainesville, na Florida, e treinará nas instalações atléticas de uma grande universidade da Flórida, reconhecida por sua excelência acadêmica e forte nível esportivo, contando com uma infraestrutura de alto nível para treinamentos.

Após isso, o Flamengo descerá para Miami, no sul da Flórida, para enfrentar o São Paulo em jogo amistoso. Esta, portanto, será a terceira vez do Rubro Negro no torneio da Flórida Cup, o FC Series, que celebrará em janeiro os dez anos de sua primeira edição.

Nas primeiras rodadas do Campeonato Carioca, o Rubro-Negro será representado por vários jogadores do sub-20 e comandado por Cléber dos Santos, treinador da categoria. A estreia do Flamengo no estadual ocorre no sábado (11/01), quando recebe o Boavista, na Arena Batistão, em Aracaju.