Warriors perdem para os Clippers e emendam terceira derrota seguida na NBA

Na madrugada deste sábado, em jogo válido pela Conferência Oeste da NBA, o Golden State Warriors visitou o Los Angeles Clippers no ginásio Intuit Dome e perdeu por 102 a 92, emendando assim o terceiro revés seguido na competição.

Principal destaque da equipe de São Francisco, Jonathan Kuminga anotou 34 pontos, além de dez rebotes. O desempenho do cestinha da partida, no entanto, não foi suficiente para dar a vitória aos visitantes, que ficaram estacionados na décima colocação. Do lado do Los Angeles Clippers, que se encontra agora em quinto lugar, Norman Powell, com 26 pontos, foi quem mais marcou, sendo ajudado por James Harden, com 18, e Ivica Zubac, com 17.

Esta é a segunda vitória seguida consecutiva dos Clippers. No jogo anterior, bateram o Memphis Grizzlies por 114 a 110. Agora, a equipe retorna às quadras na próxima segunda-feira, diante do New Orleans Pelicans. A partida acontece no Smoothie King Center, às 22h (de Brasília). Já os Warriors encaram o Phoenix Suns ainda nesta noite, às 22h30, desta vez no Chase Center.

O jogo

A partida estava equilibrada até o terceiro quarto, quando os Clippers abriram 21 pontos de vantagem.

Porém, com o pedido de tempo solicitado pelos Warriors, a equipe reagiu e conseguiu diminuir o prejuízo para três pontos no último quarto, ficando 91 a 88.

Entretanto, nos minutos finais, os visitantes não seguiram com o mesmo ritmo e viram os donos da casa aumentarem novamente os números no placar para sacramentarem o triunfo.