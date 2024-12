Sem renovar contrato, Botafogo se despede do meia Eduardo

O Botafogo se despediu do meia Eduardo neste sábado. Em post nas redes sociais, o clube carioca exaltou a contribuição do jogador, que não renovou seu contrato com a equipe. O vínculo de Eduardo se encerra no dia 31, terça-feira. Ele deve reforçar o Cruzeiro para a próxima temporada.

"Referência técnica dentro de campo e pilar fundamental da Família Botafogo, Eduardo se dedicou ao Fogão e representou a #Gloriosacamisa com muito amor e comprometimento", escreveu o clube.

"Carinhosamente apelidado de Sheik, o camisa 33 é especialista em golaços! Como esquecer da linda cobrança de falta, das jogadas ensaiadas, dos chutaços de fora da área e teve até bicicleta! Além dos gols, Edu também somou diversas assistências, sendo peça chave em sua trajetória no clube."

Eduardo havia desembarcado no Botafogo no decorrer de 2022. Assinara contrato até o fim de 2024 com a missão de ajudar na reconstrução do clube, na era SAF. No ano passado, foi um dos destaques do time durante o Brasileirão, quando o Botafogo esteve perto do título. Neste ano, foi coadjuvante, principalmente em razão das lesões e da concorrência de reforços.

Mesmo assim, participou das conquistas do Brasileirão e da Copa Libertadores. No total, Eduardo somou 97 jogos, com 23 gols e 12 assistências. Ele também se despediu do clube carioca pelas redes sociais.

"Quero iniciar a minha despedida com a palavra Gratidão! Muito obrigado, Botafogo, pela oportunidade e honra de abrir as portas deste grande clube, foi um sentimento inexplicável vestir essa camisa, e poder fazer parte de uma história linda com títulos que um dia foi sonho e hoje se tornaram realidade!", destacou.