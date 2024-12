São Paulo é dominado pelo Paulistano e perde a segunda seguida no NBB

O São Paulo perdeu para o Paulistano por 80 a 76, pela 18ª rodada do NBB, neste sábado, no Ginásio Antonio Prado Júnior. A equipe da casa contou com uma atuação inspirada do ala Gui Abreu, cestinha com 17 pontos.

Com a derrota, o São Paulo caiu para a oitava posição na tabela, com 28 pontos. Já o Paulistano chega aos 26 e está na décima colocação.

O próximo jogo do São Paulo será apenas às 17h do dia 11 de janeiro (de Brasília), no Ginásio do Noroeste, diante do Bauru. Já o Paulistano recebe o Mogi às 19h30 do dia anterior.

O Jogo

No primeiro quatro, a equipe da casa foi superior e conseguiu abrir uma vantagem de nove pontos (24 a 15). O São Paulo voltou mais ofensivo para o segundo período e, com grande desempenho de Faverani, foi para o intervalo vencendo por 44 a 43.

O terceiro período foi disputado, mas o Paulistano conseguiu virar o placar para 64 a 62. Com um último quarto dominante, o time da casa fechou a partida em 80 a 76.