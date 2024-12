Presidente do Conselho diz que SAF é pauta que 'não vingaria' no Flamengo

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Enquanto alguns clubes do futebol brasileiro esquentam o debate sobre SAF (Sociedade Anônima do Futebol), o assunto não ganha aderência no Flamengo. Ricardo Lomba, recém-eleito presidente do Conselho Deliberativo indica, inclusive, que esta discussão "jamais acontecerá".

Esse assunto no Flamengo já está no 'black book', ninguém quer mais nem olhar para ele. Até quem adorava, em um passado recente, não quer mais saber. Acho que SAF nem pensar.

Ricardo Lomba

Rejeição

Ricardo Lomba foi eleito presidente do Deliberativo no último dia 16. Ele disse querer ter um Conselho mais plural, e indica debate sobre mudanças no estatuto do clube.

Dentre as mudanças, algumas podem ser para dificultar ainda a criação de uma SAF. Vale lembrar que, em setembro, foi aprovado que qualquer debate sobre SAF no Fla precisará passar por Assembleia Geral com quórum mínimo de 60% dos sócios aptos a voto e com 2/3 dos votos para aprovação. O assunto deixou de ser competência do Conselho.

Acho que SAF nem pensar. Mas acredito que temos de estudar a SAF, saber sobre e conhecer, até para nos protegermos. Não tenho mais medo da SAF, porque no Flamengo, em hipótese alguma, ela vingaria. Mesmo assim, acho que a gente tem que debater o tema, conhecer melhor e colocar no estatuto para que isso jamais aconteça.

Ricardo Lomba

Durante a eleição presidencial, os candidatos se mostraram contrários à criação da SAF. Luiz Eduardo Baptista, o Bap, foi o vencedor do pleito, e concorreu com Rodrigo Dunshee e Maurício Gomes de Mattos.

Alguns clubes do Brasil adotaram o modelo de SAF. Atlético-MG, Botafogo, Cruzeiro e Vasco são alguns exemplos — os clubes adotam modelos diferentes. Recentemente, o presidente do Fluminense afirmou estar no mercado em busca de um investidor para o controle do futebol.