Paulo Borrachinha ironiza rival russo após sofrer ameaça no UFC

Presença constante nas redes sociais, Paulo Costa não demorou para responder Ikram Aliskerov. Recentemente, o russo não gostou de uma brincadeira feita pelo desafeto e, irritado, não só o provocou, como também prometeu castigá-lo no UFC em 2025. Mas, mesmo em má fase, sendo derrotado pela última vez em junho, em Nova Jersey (EUA), 'Borrachinha' permanece calmo e ironiza o rival.

Tudo começou quando Paulo compartilhou imagens, criadas por inteligência artificial, de Aliskerov posando para fotos ao lado de uma mulher. Em seguida, o atleta reclamou da conduta do brasileiro, classificou as montagens como 'estúpidas' e avisou que irá fazer de tudo para enfrentá-lo. Sem perder tempo, 'Borrachinha', por meio de sua conta oficial no 'X', apelou para o humor em sua resposta ao russo.

O mineiro negou ter feito as imagens que irritaram Aliskerov, 'culpou' parte dos fãs por tentar abalá-lo e aprovou o casal virtual. Vale pontuar que os atletas se estranham no UFC há algum tempo. Inclusive, os lutadores quase se enfrentaram em 2023.

"Vocês todos parem de me enviar isso (fotos editadas). Aliskerov tem dito que não gosta desse tipo de comportamento. Eu, particularmente, acho que os dois parecem lindos, mas ele não gosta. Então, por favor, parem de fazer com que eu seja odiado nesta rede social feita por Elon para espalhar amor e carinho. Paz", escreveu o lutador.

Luta pode acontecer?

Paulo 'Borrachinha' atravessa um momento delicado na carreira. O brasileiro perdeu as duas lutas que disputou em 2024 (Robert Whittaker e Sean Strickland) e, consequentemente, saiu do top-10 do peso-médio (84 kg) do UFC. Atualmente, o atleta está sem adversário. Por outro lado, Ikram Aliskerov foi nocauteado rapidamente por Whittaker, em junho. Agora, o atleta tem a chance de se recuperar diante de André Muniz, em fevereiro. Portanto, se o russo voltar ao caminho das vitórias, seu tão sonhado combate contra o rival pode sair do papel.

Registro de 'Borrachinha' no MMA

Paulo Costa, de 33 anos, é um dos principais lutadores brasileiros no UFC. Atualmente, o atleta, ex-desafiante ao cinturão do peso-médio da empresa, está na 11ª posição no ranking da categoria. 'Borrachinha' iniciou sua trajetória no MMA em 2012 e estreou na companhia em 2017. Nela, o mineiro realizou dez combates, venceu seis e perdeu quatro vezes. Seus triunfos mais importantes foram sobre Johny Hendricks, Luke Rockhold, Uriah Hall e Yoel Romero.