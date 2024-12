Boxeador de 35 anos morre dias após faturar cinturão e desafiar Jake Paul

O boxeador Paul Bamba, de Porto Rico, morreu nesta sexta-feira (27). A informação foi dada pelo cantor Ne-Yo, que atuava como empresário do atleta.

O que aconteceu

Bamba morreu seis dias após conquistar um cinturão da WBA (Associação Mundial de Boxe). No último sábado (21), ele superou Rogelio Medina em um evento realizado em New Jersey, nos EUA.

Ne-Yo não divulgou a causa da morte ao comunicar os fãs. O cantor classificou o "irmão" como um "competidor feroz e confiante, com ambição incansável de conquistar coisas grandes".

O porto-riquenho tinha um cartel com 19 vitórias (18 por nocaute) e três derrotas. Só em 2024, ele nocauteou seus adversários em 14 oportunidades.

Bamba também havia desafiado, recentemente, Jake Paul para uma luta em entrevista ao YSM Sports Media. O ex-youtuber, no entanto, não chegou a responder.