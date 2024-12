Novo diretor do Flamengo, José Boto avalia elenco em chegada ao Rio: "Pode dar ainda mais"

José Boto, novo responsável pelo departamento de futebol do Flamengo, desembarcou no Rio de Janeiro neste sábado. Em entrevista ao canal oficial do clube, o dirigente elogiou o elenco rubro-negro e disse que os jogadores podem entregar ainda mais, projetando novas conquistas para os torcedores.

"O elenco é excelente. A expectativa é sempre poder puxar mais por eles, para eles nos ajudarem, esse elenco ainda tem mais alguma coisa para dar. Vamos trabalhar para isso, para dar alegria à Nação", disse Boto à Fla TV.

O dirigente falou da responsabilidade de atuar em um clube tão ambicioso como o Flamengo e elogiou o técnico Filipe Luis, com quem já teve um primeiro encontro, em Portugal.

Não existe recepção melhor que essa! Junto com o presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o BAP, José Boto encontrou com o Rei Zico e com o eterno ídolo Andrade no Maracanã! ?: Gilvan de Souza / CRF#BemVindoBoto pic.twitter.com/NfckCZIuVe ? Flamengo (@Flamengo) December 28, 2024

"É uma responsabilidade e um orgulho muito grande (chegar ao clube). As epectativas do Flamengo são sempre ganhar, independentemente de qualquer coisa. É a minha maneira de ser, a do presidente e a do Filipe Luis", comentou José.

Ao falar do comandante, que levou o Flamengo ao título da última Copa do Brasil, Boto destacou suas ideias. O dirigente entende que a passagem de Filipe Luis pela Europa fez bem a ele.

"Nos encontramos, foi excelente, muito bom. Ele tem ideias modernas, os anos de Europa fazem com que nossas ideias sejam parecidas, foi ótimo", comentou Boto.

José ainda vai conceder entrevista coletiva no Ninho do Urubu, na próxima segunda-feira, às 13 horas (de Brasília). Os próximos dias vão servir para o dirigente se aproximar da estrutura do Flamengo e alinhar, agora pessoalmente, o planejamento da equipe carioca.