Mercado: indefinição no Flamengo, novela Paulinho e Artur Jorge de saída

A temporada acabou, e agora os times se mexem no mercado da bola para fechar seus elencos para 2025. O sábado (28) teve especulações e confirmações envolvendo alguns dos principais clubes do país.

Wesley tem futuro indefinido no Flamengo para a próxima temporada Imagem: Ettore Chiereguini/AGIF

Fica ou sai? O lateral-direito Wesley não garante a permanência no Flamengo para a próxima temporada. O clube quer uma proposta acima dos 25 milhões de euros (R$ 161 milhões) para abrir negociação. "Eu não posso falar. Não sei ainda. Se fico ou se saio. Isso é com meus empresários e Flamengo. Se eu ficar, vou dar meu 100%. Estou muito feliz. Se for para sair, eu vou. E se for para eu ficar, melhor ainda também", disse ele antes do "Jogo das Estrelas".

Fim do ciclo. Seis dias depois do anúncio de que não irá renovar com o Flamengo, David Luiz foi às redes sociais mandar um recado para a torcida. A nova diretoria eleita do clube decidiu não ampliar o vínculo do zagueiro, que termina no dia 31 de dezembro. "Infelizmente [a despedida] não foi de uma forma mais formal, devido a inúmeros fatores, mas eu não poderia deixar de vir aqui e dizer que eu sou eternamente grato a tudo que eu vivi dentro do Flamengo", lamentou o atleta.

Paulinho está cada vez mais perto de tornar-se jogador do Palmeiras Imagem: Buda Mendes/Getty Images

Novela Paulinho. A negociação entre Palmeiras e Atlético-MG com Paulinho no centro ainda não foi concluída. Mas falta pouco. A colunista Alicia Klein apurou que, fisicamente, todos os atletas envolvidos na transação — incluindo Gabriel Menino e Patrick — foram aprovados pelos departamentos médicos dos clubes de destino. Paulinho se recupera de lesão e deve retornar aos gramados em março.

Luiz Gustavo por mais um ano. O São Paulo tem negociações avançadas para renovar com o volante Luiz Gustavo para a temporada 2025. O Tricolor já tem aval do volante para permanecer no clube no ano que vem. O "fico" foi um pedido pessoal do presidente Julio Casares.

Artur Jorge e Botafogo não chegaram a um consenso no fim do ano Imagem: Mahmud HAMS / AFP

Artur Jorge mais longe do Botafogo. Uma espécie de guerra fria deve tirar o técnico campeão brasileiro e da Libertadores do Botafogo. A caminho do Al-Rayyan, do Qatar, Artur Jorge acredita que merecia ter o contrato valorizado após um "ano perfeito", mas não recebeu uma resposta do Glorioso. Técnico e clube travam uma disputa de narrativa nos bastidores. Segundo apurou André Hernan, o português alega que esperou uma resposta da diretoria carioca até os últimos dias após ser alvo de procuras no mercado.

Saída no Corinthians. A atacante Jheniffer se despediu do Corinthians. A jogadora decidiu não renovar o contrato com o Timão e deve anunciar seu próximo clube em breve. Na mensagem de despedida, a atleta se declarou ao alvinegro e se disse honrada de ter defendido o time do coração. "Representar o time do coração, vestindo essa camisa tão pesada e cheia de história, foi uma das maiores honras da minha vida", escreveu.

Vasco perto de zagueiro. O Vasco vem buscando reforços em sua defesa para a próxima temporada. Assim, a diretoria se aproxima da contratação do zagueiro Lucas Oliveira, de 28 anos, que pertence ao Cruzeiro. O atleta estava emprestado ao Kyoto Sanga-JAP. Além dele, o time carioca já tem um acordo com o também zagueiro Lucas Freitas, que estava no Juventude.

Rincón quer permanecer no Santos e jogar Série A pelo Peixe Imagem: ANDRé PERA/PERA PHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

EUA? Negativo. O volante Tomás Rincón, do Santos, recebeu uma oferta de um clube da Major League Soccer (MLS), dos EUA, para se transferir em janeiro. A oferta foi considerada boa pelo atleta de 36 anos e por seu estafe, mas o jogador venezuelano prioriza uma permanência no Peixe. Ele sente um carinho enorme pelo torcedor e clube e deseja retribuir em campo, apesar de ter atuado na condição de reserva ao longo desta Série B (14 jogos, três como titular).