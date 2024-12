Mais 2 lutas! Donald Cerrone anuncia retorno ao programa antidoping do UFC

Em outubro, Donald Cerrone anunciou o fim da aposentadoria do MMA e, agora, confirmou que voltará a competir no esporte que o consagrou. Fora de ação desde 2022, o americano comunicou que retornou ao pool de testes antidoping exigidos pelo UFC para lutar e revelou ter como meta disputar mais dois combates pelo Ultimate para chegar à marca dos 50 no grupo 'Zuffa' (somando participações na liga e no WEC).

Vale destacar que a 'Combat Sports Anti-Doping', agência responsável pelo programa antidoping do UFC, confirmou que 'Cowboy' voltou ao grupo de testes visando competir novamente no octógono. Inclusive, de acordo com o banco de dados da 'Drug Free Sport International', Cerrone foi testado uma vez na atual temporada. Animado, o veterano projetou estar apto para lutar no meio de 2025.

É bem verdade que Dana White, presidente do UFC, reprovou o retorno do profissional ao MMA e descartou ter o interesse em contratá-lo. No entanto, Cerrone, de 41 anos, se mostrou otimista em voltar a representar a organização e até indicou que deve performar no peso-médio (84 kg).

"Acabei de entrar novamente no grupo de testes (antidoping), então preciso estar limpo por pelo menos seis meses. Provavelmente, em junho ou julho farei meu retorno. Estou voltando para mais duas, só mais duas lutas. Quero ter 50 lutas (no grupo) UFC. Prometi à esposa que não importa o que aconteça, não importa o resultado, mais duas lutas e acabou", declarou o veterano em entrevista ao programa 'The Pacman Jones Show'.

Registro de Cerrone no MMA

Donald Cerrone é um dos lutadores mais populares e queridos entre os fãs de MMA. Em sua carreira, iniciada em 2006, o americano, integrante do Hall da Fama do UFC, construiu um cartel composto por 36 vitórias, 17 derrotas e dois 'no contest' (luta sem resultado). Seus principais triunfos foram sobre Ben Henderson, Charles 'Do Bronx', Eddie Alvarez, Edson Barboza, Jamie Varner, Jim Miller, Matt Brown, entre outros.