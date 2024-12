Luto! Boxeador morre aos 35 anos, seis dias após conquistar cinturão

A comunidade dos esportes de combate se despediu de mais um profissional. O boxeador Paul Bamba faleceu, na última sexta-feira (27), aos 35 anos, seis dias após se tornar campeão de ouro do peso-cruzador da WBA (Associação Mundial de Boxe). A informação sobre o falecimento do porto-riquenho foi divulgada pelo cantor Ne-Yo, empresário do mesmo.

Até o momento, ainda não há detalhes sobre a causa da morte de Bamba. Vale pontuar que o lutador faleceu no ano que alcançou maior destaque na carreira. Em 2024, o boxeador disputou 14 lutas, venceu todas por nocaute, conquistou o cinturão da WBA e chegou a desafiar Jake Paul para um combate.

Em seu pronunciamento nas redes sociais, Ne-Yo classificou Bamba como especial em âmbito pessoal e profissional. Já o youtuber se despediu do lutador em sua conta oficial no 'Twitter' escrevendo, 'Descanse em paz'.

Registro de Bamba no boxe

Paul Bamba iniciou sua trajetória no boxe profissional em 2021. Ao longo dos anos, o porto-riquenho impressionou no ringue por conta do seu poder de nocaute. No esporte, o atleta construiu um cartel composto por 19 vitórias, sendo 18 por nocaute, e três derrotas.

