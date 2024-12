Kyrgios diz que casos de doping em líderes do ranking é 'repugnante' para o tênis

De volta ao circuito após grave lesão, Nick Kyrgios disparou neste sábado contra os casos de doping no tênis. O australiano afirmou que os testes positivos do italiano Jannik Sinner, atual número 1 do mundo, e da polonesa Iga Swiatek, que dominou o ranking nos últimos dois anos, são "repugnantes" para o esporte.

"Eu só acho que isso foi tratado de forma horrível no nosso esporte. Dois números um do mundo sendo acusados de doping é repugnante para o nosso esporte. É uma visão horrível", declarou o tenista, ex-número 13 do mundo. "A integridade do tênis neste momento, e todo mundo sabe disso, mas ninguém quer falar sobre isso, é horrível. Não está certo."

Os casos de doping de Sinner e Swiatek surpreenderam o mundo do tênis neste sábado. O italiano, novo astro do tênis masculino, falhou em dois testes antidoping em março. Os exames constataram a presença de um esteroide anabolizante. No entanto, foi inocentado por um tribunal independente.

O número 1 do mundo, porém, ainda poderá ser punido pelos testes positivos porque a Agência Mundial Antidoping (Wada, na sigla em inglês) recorreu da decisão. Se condenado, o campeão do Aberto da Austrália e do US Open deste ano poderá ser suspenso por até dois anos.

O caso de Swiatek, atual número dois do mundo, foi mais recente e gerou uma suspensão de apenas um mês. Em ambos os casos, os tenistas escaparam de punições duras porque suas defesas, bem-sucedidas, alegaram contaminação de amostras de suplementos ou medicamentos consumidos de forma recorrente pelos tenistas.

"Ele falhou em dois testes de doping em momentos separados. Não foi um após o outro. Eles foram em períodos de tempo diferentes. Então, se você acha que foi assim que entrou no sistema dele. Se é assim que você acha que aconteceu, então...", criticou Kyrgios, em referência ao caso de Sinner, punido apenas com a perda da premiação em dinheiro e dos pontos conquistados no momento do teste.

"Mas, se ele não fez nada de errado, por que eles tiraram sua premiação em dinheiro e pontos? Obviamente, eles encontraram algo errado com isso. Obviamente, a Wada apelou por causa disso", declarou o australiano.

Conhecido pelas declarações e posturas polêmicas dentro e fora de quadra, Kyrgios comparou suas infrações no circuito com os casos de doping. "Eu sei que as pessoas não gostam quando eu simplesmente falo sobre as coisas, sou honesto sobre as coisas. Para um garoto que cresceu jogando tênis, eu gostava da competição, eu gostava de jogar. Eu posso ficar emocionado, posso jogar uma raquete, mas isso não é nada comparado a trapacear e tomar drogas para melhorar o desempenho. Isso é ridículo, na minha opinião."