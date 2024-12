Jogo festivo de Zico no Maracanã é marcado por homenagem a Adílio, ídolo do Flamengo

Neste sábado, o estádio do Maracanã recebeu a 20ª edição do histórico Jogo das Estrelas, organizado por Zico. Dono do evento que contou com mais de 40 mil pessoas, Zico marcou apenas uma vez na partida que terminou com vitória da sua equipe por 7 a 6.

O evento homenageou Adílio, ídolo e campeão do mundo pelo Flamengo. Além de exibir um vídeo do ex-atleta no telão, Zico, que dividiu o campo com Adílio, entregou uma placa à família do ex-meio-campista. Adílio faleceu em agosto deste ano em decorrência de um câncer no pâncreas.

Antes do segundo tempo um minuto de silêncio foi respeitado em homenagem a outros figuras que faleceram em 2024, como dos ex-jogadores Zagallo e Beckenbauer, de Izquierdo, jogador do Nacional, e dos jornalistas Apolinho, Silvio Luiz e Antero Greco.

Quem também foi homenageado foi o zagueiro David Luiz, que não terá contrato renovado com o Flamengo para a próxima temporada. Ao ser substituído, o atleta foi aplaudido pelos colegas e pela torcida presente no Maracanã.

A equipe de Zico, o Time Vermelho, teve como titular: Julio César; Michel Salgado, David Luiz, Fabrício Bruno e Wesley; Júnior, Kluivert e Rivaldo; Zico, Ricardo Quaresma e Adriano.

Enquanto do outro lado, o Time Branco começou o jogo com: Carlos Germano; Athirson, Dedé, Gamarra e Zé Roberto; Gabriel, Renato Gaúcho e Djalminha; Petkovic, Denílson e Bolasie.

"Não dava para imaginar o que virou. A gente sempre acredita, mas sabemos como é. Jogo beneficente, com ex-jogadores. De tantos jogos durante o ano, as vezes é difícil participar, mas o pessoal entendeu, vocês da mídia deram bastante cobertura. Os jogadores têm essa alegria da confraternização, rever jogadores que jogaram ao seu lado ou contra, que aplaudiu em outros países. Não foi fácil chegar até aqui. A gente está feliz da vida por chegar na 20ª edição. Todos prestigiando e nós podendo ajudar um pouco porque sabemos que nosso país precisa", disse ao SporTV.

É claro que teve gol dele no Jogo das Estrelas! É o nosso Rei ? Zico! #CRF ? @sportv pic.twitter.com/P3MSEwfuNa ? Flamengo (@Flamengo) December 28, 2024

Os gols do jogo

O primeiro gol do jogo foi do Time Branco, logo no primeiro minuto. Depois de cobrança de escanteio de Gabriel, Renato Gaúcho dominou na área e bateu para o gol. Aos três minutos, Wesley, lateral do Flamengo, empatou para o Time Vermelho. Sete minutos depois, Renato Gaúcho fez o segundo, de cavadinha em cima de Julio César.

Aos 22, após tabela de Petkovic e Zé Roberto, Denílson levantou a bola na área, Bolasie dominou o passe no peito, tirou Julio Cesar da jogada e marcou o gol. Dono da festa, Zico diminuiu para o Time Vermelho, aos 31, com gol de pênalti. Rivaldo também deixou o dele, também de pênalti, e empatou a partida.

Na sequência, Djalminha voltou a colocar o time branco em vantagem. Djalminha marcou o quarto gol de sua equipe. Ele recebeu de Denílson, bateu de fora da área, a bola bateu no travessão e entrou.

O Time Vermelho empatou aos dois minutos do segundo tempo. Sávio saiu livre na área e bateu para o gol para deixar tudo igual. Pouco depois, Wesley fez o quinto e virou para a equipe de Zico. Aos 12, Adriano Imperador fez o sexto gol da equipe vermelha ao bater o terceiro pênalti do jogo. Cinco minutos depois, Wesley cruzou na área e Sávio marcou.

A equipe branca chegou ao quinto gol aos 25 minutos, com Kuranyi. Marlon Freitas fez o último gol do jogo, diminuindo para o Time Branco aos 33.