Jeans, boné e desenho de nudez: o que não se pode usar em partida de xadrez

A calça jeans que fez Magnus Carlsen, melhor enxadrista do mundo, ser punido e desistir do Campeonato Mundial de Jogo Rápido de Xadrez na última sexta-feira (27) não é a única vestimenta proibida em torneios organizados pela Federação Internacional de Xadrez (Fide).

O que pode e o que não pode?

A Fide tem um documento com todas as restrições para homens e mulheres. A entidade explica no arquivo que é "importante promover uma imagem boa e positiva do xadrez".

As restrições de vestimentas masculinas são: traje de praia, camisa com palavrões estampados, camisa com estampa de nudez ou seminudez, calça rasgada, calça jeans, bermuda jeans, bermuda rasgada, bermuda curta, bermuda de academia/ginástica, roupa suja, óculos escuros e boné.

São permitidos para os homens: terno, gravata, calça elegante, calça comprida, jaqueta, camisa de manga comprida, camisa social, camiseta alternativa, camisa polo, sapato social, mocassim, tênis, meias, casaco esportivo, blazer, gola alta, colete, suéter, uniforme de equipe e traje nacional.

As mulheres podem usar: terno feminino, vestido, saia, blusa, gola alta, camiseta, camisa polo, calças compridas, bota, sapatilha, sapato de salto médio ou alto, tênis com meia, jaqueta, colete, suéter, lenço, joias (desde que combinando com o look), uniforme de time e traje nacional.

É proibido para mulheres: traje de praia, camisa com palavrões estampados, camisa com estampa de nudez ou seminudez, calça rasgada, calça jeans, bermuda jeans, bermuda rasgada, bermuda curta, bermuda de academia/ginástica, roupa suja, óculos escuros, boné, roupa reveladora, top, regata, roupa transparente ou que exiba parte do corpo não permitida no local.

Magnus Carlsen se retira de Mundial

Magnus Carlsen foi comunicado sobre o uso da calça jeans após o terceiro jogo do dia no Mundial de Jogo Rápido de Xadrez. O norueguês foi avisado de que deveria trocar a calça ou seria excluído do próximo confronto.

O enxadrista, então, decidiu abandonar a competição em Nova York. Em entrevista após a desistência, ele explicou o motivo da escolha pela calça jeans e a causa de não optar pela troca e desistir no Mundial.

Eu mal tive tempo de ir para o quarto. Então, coloquei uma camisa polo, blazer e não pensei direito sobre os jeans. Ouvi depois do terceiro jogo que precisava trocar a calça, que não estaria listado para o próximo jogo se não trocasse minha roupa. Disseram que eu podia fazer naquela hora, e eu disse que trocaria amanhã se estivesse tudo bem por eles, mas disseram que eu tinha de trocar naquela hora.

Se tornou uma questão de princípios para mim e agora estamos aqui. Honestamente, estou muito velho para isso de me importar demais com isso. Se eles querem fazer isso... Ninguém quer voltar atrás. Está tudo bem por mim. Provavelmente, eu vou para um lugar onde o clima é melhor do que aqui. Não (vou voltar a jogar aqui). Magnus Carlsen

Enxadrista Magnus Carlsen posa com look que o fez desistir de Mundial de Xadrez nos EUA Imagem: Reprodução/X

A Federação Internacional de Xadrez (Fide) emitiu um comunicado oficial sobre o ocorrido. A organização afirmou que seguiu apenas os regulamentos sobre a etiqueta obrigatória nos Campeonatos Mundiais e que Carlsen foi multado em 200 dólares (R$ 1,2 mil).

Hoje, o Sr. Magnus Carlsen violou o código de vestimenta ao usar jeans, que são explicitamente proibidos pelos regulamentos de longa data para este evento. O Árbitro Chefe informou o Sr. Carlsen sobre a violação, emitiu uma multa de US$ 200 e solicitou que ele trocasse de roupa. Infelizmente, o Sr. Carlsen recusou e, como resultado, ele não foi emparelhado para a nona rodada. Esta decisão foi tomada de forma imparcial e se aplica igualmente a todos os jogadores. Fide

Veja a nota completa da Fide

"Os regulamentos da FIDE para os Campeonatos Mundiais de Xadrez Rápido e Blitz, incluindo o código de vestimenta, são projetados para garantir profissionalismo e justiça para todos os participantes.

Hoje, o Sr. Magnus Carlsen violou o código de vestimenta ao usar jeans, que são explicitamente proibidos pelos regulamentos de longa data para este evento. O Árbitro Chefe informou o Sr. Carlsen sobre a violação, emitiu uma multa de US$ 200 e solicitou que ele trocasse de roupa. Infelizmente, o Sr. Carlsen recusou e, como resultado, ele não foi emparelhado para a nona rodada. Esta decisão foi tomada de forma imparcial e se aplica igualmente a todos os jogadores.

No início do dia, outro participante, o Sr. Ian Nepomniachtchi, também foi multado por violar o código de vestimenta ao usar calçados esportivos. No entanto, o Sr. Nepomniachtchi obedeceu, vestiu um traje aprovado e continuou a jogar no torneio.

Os regulamentos do código de vestimenta são elaborados por membros da Comissão de Atletas da FIDE, que é composta por jogadores profissionais e especialistas. Essas regras estão em vigor há anos e são bem conhecidas de todos os participantes e são comunicadas a eles antes de cada evento. A FIDE também garantiu que a acomodação dos jogadores esteja a uma curta distância a pé do local de jogo, tornando a adesão às regras mais conveniente.

A FIDE continua comprometida em promover o xadrez e seus valores, incluindo o respeito pelas regras que todos os participantes concordam em seguir."