Grêmio anuncia chegada do técnico Gustavo Quinteros

O Grêmio anunciou na noite deste sábado a chegada do técnico Gustavo Quinteros. O comandante, que assinou contrato válido até final de 2025, chega ao Imortal depois de conquistar o título argentino com o Vélez Sarsfield.

"Seja bem-vindo, Gustavo Quinteros! O treinador argentino chega para comandar a equipe Tricolor em 2025", escreveu o Grêmio nas redes sociais.

A equipe gaúcha estava em busca de um comandante após a saída de Renato Gaúcho. O clube chegou a ficar próximo de se acertar com o português Pedro Caixinha, mas o treinador fechou com o Santos.

Quinteros se tornou uma opção viável, especialmente depois de não renovar seu vínculo com o Vélez. O treinador terá a missão de guiar o Grêmio no Campeonato Gaúcho, na Copa do Brasil, na Copa Sul-Americana e no Campeonato Brasileiro.

Além do Vélez, Quinteros soma passagens por clubes como San Lorenzo, Emelec, Al-Nassr, Universidad Católica e Colo-Colo.