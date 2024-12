Especulado no Botafogo, Renato Gaúcho planeja descanso: "Não é dinheiro"

Renato Gaúcho vem sendo especulado no Botafogo com a saída iminente do técnico Artur Jorge para o Al-Rayyan, do Catar. O treinador deixou o Grêmio ao fim da atual temporada e tem sido procurado por alguns clubes do futebol brasileiro, porém, pelo menos por enquanto, não planeja voltar às atividades tão cedo.

"Esse ano de 2024 foi bastante pesado para mim, desgastante. Não só para mim, mas para o povo do Rio Grande do Sul principalmente. Por causa da enchente, jogamos um Campeonato Brasileiro, uma Copa do Brasil e uma Libertadores praticamente fora do nosso estádio, longe de nossas famílias, e isso desgastou bastante", disse Renato Gaúcho ao chegar ao Maracanã para o Jogo das Estrelas, evento organizado por Zico.

Desde que deixou o Grêmio, Renato Gaúcho já recusou duas propostas: uma do Santos e outra do Vasco. Apesar disso, o treinador garante que não fechou as portas para ambas as equipes devido à parte financeira.

"Achei que era hora de descansar, curtir minha família, amigos, futvôlei, meu cachorro, porque fiquei longe dele por quase dois anos. Agora é descansar um pouco a mente, daqui a pouco a gente está de volta", completou.

O mais novo clube que tem Renato Gaúcho no radar é o Botafogo. Diferentemente de Santos e Vasco, o Glorioso tem um poder de investimento muito maior, mas não só isso. As perspectivas para a próxima temporada são melhores que as dos rivais cruzmaltinos e santistas, já que mais uma vez o time alvinegro deverá brigar por todos os títulos de 2025.

"Pelo menos uns três, quatro meses, cinco, vou descansar. Toda proposta tenho estudado, mas tenho dado sempre a mesma resposta. No momento não é dinheiro, no momento eu quero descansar minha mente e curtir minha família", concluiu.