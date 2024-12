Equipe do Vasco que jogará início do Carioca dá continuidade à pré-temporada de 2025

O elenco do Vasco que jogará as primeira rodadas do Campeonato Carioca deu continuidade neste sábado, no CT Moacyr Barbosa, à pré-temporada de 2025. O treino foi comandado pelo técnico Ramon Lima, do sub-20.

A equipe se reapresentou no CT e iniciou as atividades visando o Estadual na sexta-feira. Ramon e sua comissão técnica comandaram exercícios com bola no segundo dia de treinamento. Mais cedo, pela manhã, os atletas passaram exames médicos e testes.

Ao trabalho! ? A tarde deste sábado foi reservada para os treinos do grupo que está em preparação visando o Campeonato Carioca ? ?: Dikran Sahagian | #VascoDaGama pic.twitter.com/w1nHIv7cSV ? Vasco da Gama (@VascodaGama) December 28, 2024

Grande parte do elenco é formado por garotos da base. Jogadores que não tiveram tantos minutos na última temporada também fazem parte, como o lateral-esquerdo Victor Luis. Zé Gabriel, De Lucca e Serginho, que estiveram emprestados em 2024, também treinam com o grupo.

O Vasco vive a expectativa da chegada do técnico Fábio Carille. Ele deve iniciar seu trabalho no clube carioca junto com os demais atletas do elenco, que tiveram as férias estendidas e se reapresentam apenas no dia 6 de janeiro.

A estreia do Cruzmaltino no Estadual está marcada para o dia 11 de janeiro, contra o Nova Iguaçu. O primeiro clássico acontece apenas dia 5 de fevereiro, quando o Vasco encara o Fluminense.