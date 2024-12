David Luiz se despede do Flamengo após não ter seu contrato renovado: "Eternamente grato"

Neste sábado, por meio das redes sociais, o zagueiro David Luiz se despediu oficialmente do Flamengo. O contrato do jogador de 37 anos é válido até o dia 31 de dezembro, e o Rubro-Negro optou por não renová-lo.

"Chegou o grande dia de nos despedirmos, nação. Infelizmente não foi de uma forma mais formal, devido a inúmeros fatores, mas eu não poderia deixar de vir aqui e dizer que sou eternamente grato a tudo que vivi dentro do Flamengo. Vi toda a mobilização da torcida para que eu pudesse vestir o manto. Foi assim durante todos esses anos que eu passei, onde quer que a gente fosse, foi sempre muito caloroso, muito genuíno, seja no Rio de Janeiro, São Paulo, no Nordeste, no Sul", disse.

"Para mim foi sempre gratificante poder abraçar vocês e poder retribuir este amor que eu sempre senti e sinto até hoje. Queria agradecer a todos os funcionários, desde o pessoal da limpeza, da grama, da cozinha, do fundo do meu coração, porque foi sempre uma relação muito próxima. Tentei sempre ser o David, que é o que ardia meu coração, era poder ajudar, poder fazer com que as pessoas vivessem aquilo que elas merecem viver", continuou.

E o nome dele são vocês quem vão dizer... ???? ? Vítor Melo#VamosFlamengo #CRF pic.twitter.com/g27lL4h51E ? Flamengo (@Flamengo) December 28, 2024

"Sem todas essas pessoas, sem todos os funcionários, sem a nação, eu não poderia conquistar os títulos que eu conquistei, como a Libertadores, Copa do Brasil, comemorar com vocês e principalmente com a minha família perto, que eu não pude ter inúmeras vezes conquistando títulos lá fora. Do fundo do meu coração, muito obrigado. Me despeço de vocês da mesma maneira que eu cheguei aqui, beijando o manto que me deu muita alegria e desejando sorte. Obrigado!", concluiu o atleta.

Antes do início da temporada 2024, o zagueiro teve seu contrato automaticamente. Neste ano, David Luiz disputou 36 jogos e marcou três gols.

Contratado junto ao Arsenal, da Inglaterra, David chegou ao Flamengo em setembro de 2021. Desde então, conquistou quatro títulos pelo clube carioca: uma Copa Libertadores (2022), duas Copas do Brasil (2022 e 2024) e um Campeonato Carioca (2024).