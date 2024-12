Coritiba anuncia novo executivo de futebol

Na manhã deste sábado, o Coritiba anunciou Jorge Andrade como o novo executivo de futebol do clube. O trabalho mais recente do profissional foi no Internacional, onde atuou como diretor de formação e transição das categorias de base.

Jorge também já trabalhou no Santos e Sport, além da Seleção Brasileira. Ao longo de sua carreira, participou da formação e transição de grandes jogadores do futebol mundial, como o goleiro Alisson, os meias Fred e Oscar, e os atacantes Ricardo Goulart, Ângelo e Kaio Jorge.

O profissional tem diploma em gestão de futebol pela FIFA e Conmebol, e qualificação como executivo de futebol pela CBF Academy.

"Me sinto muito honrado pelo convite e entusiasmado com o projeto que me foi apresentado. O trabalho já começou e não vamos medir esforços para alcançarmos juntos os objetivos e as conquistas esportivas da temporada", disse.