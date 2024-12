Como surgiu e o que tem de verdade na história entre Dybala e São Paulo

O torcedor são-paulino conseguiu levar a hashtag Dybala no São Paulo aos assuntos mais comentados, mas como surgiu essa história e o que de fato aconteceu entre o argentino e o Tricolor?

Reforço de peso

Nome surgiu como sugestão em reunião. A diretoria do São Paulo se reuniu na segunda semana de dezembro para buscar nomes que se encaixassem no projeto da patrocinadora máster do clube, a casa de apostas Superbet, que pretendia ajudar na contratação de um reforço de peso midiático.

Dybala não chegou a ser oficialmente procurado. O nome do argentino foi sugerido por um dos diretores durante o encontro, mas rapidamente descartado. Tal diretor não teria gostado e, para tentar forçar uma tentativa pelo argentino, vazou o nome. Profissionais que possuem representação oficial do Tricolor para negociar por reforços não chegaram a buscar o atacante.

Oscar veio para 'o lugar' de Dybala. Na reunião, a patrocinadora aceitou o nome de Oscar como o reforço a chegar com ajuda da empresa. Naquele momento ainda não estava confirmada a contratação, mas o Tricolor teve naquela tarde o sinal verde financeiro para poder confirmar valores e, pouco tempo depois, acertar com o que chamou de "#SuperReforço".

Dias antes do anúncio, torcedor fez campanha. No último dia 22, o UOL publicou em primeira mão que o Tricolor já tinha o aval da Superbet para a contratação de um reforço de peso midiático. Com a informação, o torcedor utilizou as redes sociais para criar a campanha #DybalaNaSuperbet, pedindo que o reforço 'bancado' pela patrocinadora fosse o argentino.

A campanha foi parar nos assuntos mais comentados e, posteriormente, Alexandre Fonseca, CEO da empresa, chegou a comentar, em postagem nas redes sociais, que quem escolhia o atleta a ser contratado era o presidente Julio Casares. A equação, no entanto, não passa apenas pelo mandatário, mas também pela comissão técnica, pela aceitação do atleta em aliar sua marca à casa de apostas e pela parte financeira, uma vez que a Superbet banca parte do salário, mas não a totalidade.