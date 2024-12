Caixinha quer Galoppo 'do Banfield' como camisa 8 do Santos

O Santos está próximo de acertar com o meia Giuliano Galoppo, do São Paulo, e o técnico Pedro Caixinha já sabe como utilizá-lo no Peixe.

O que aconteceu

Caixinha acredita que a melhor versão de Galoppo é a que atuava pelo Banfield (ARG). Ele foi revelado e se destacou pelo modesto time argentino antes de ser adquirido pelo São Paulo.

O meia surgiu como um segundo volante, um camisa 8, que poderia atuar pelo lado esquerdo ou direito do campo na dupla de volantes. No São Paulo, Galoppo exerceu pouquíssimo tal função.

No Tricolor, o entendimento é que Galoppo não era suficientemente intenso para atuar na função. Caixinha, porém, acredita que o atleta pode resgatar a intensidade que demonstrava pelo Banfield para ser útil na posição.

Galoppo foi falso 9, ponta e até camisa 10 pelo São Paulo, mas acabou rompendo ligamento cruzado do joelho em seu melhor momento pelo Tricolor. Depois da lesão, nunca conseguiu ter sequência em nenhuma das funções e ficou insatisfeito.

O atleta já era bem-visto pelo Santos antes da chegada do treinador português. Galoppo já estava no mapeamento dos scouts e o próprio Pedro Martins, novo CEO, gosta do futebol do jogador.

Galoppo deve acertar com o Peixe por empréstimo com obrigação de compra atrelada a metas. O São Paulo pode receber cerca de US$ 4 milhões (R$ 24,8 milhões) se o argentino atingir um certo número de jogos no ano.