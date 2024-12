Briga na NBA tem tapa na cara, soco e três expulsões; assista

Do UOL, em São Paulo

A vitória do Dallas Mavericks sobre o Phoenix Suns por 98 a 89, na noite da última sexta-feira (27), ficou marcada por uma briga no terceiro quarto da partida disputada no Footprint Center.

O que aconteceu

Tudo começou com uma falta. Nurkic, dos Suns, acertou Gafford, dos Mavericks, com o cotovelo, e a arbitragem anotou a infração.

Naji Marshall tomou as dores do companheiro a partiu para cima de Nurkic. O bósnio dos Suns não gostou da cobrança e deu um tapa no rosto do adversário.

Marshall não deixou barato e revidou com um soco no rosto do adversário. Os ânimos se esquentaram ainda mais e PJ Washington, também dos Mavericks, deu um empurrão em Nurkic.

Jogadores, árbitros e membros das comissões técnicas entraram no meio e apartaram a briga em seguida. Os juízes reviram as imagens e optara por expulsar Nurkic, Marshall e PJ Washington.