Botafogo anuncia a saída do meia Eduardo: "Está na história do Glorioso"

O Botafogo anunciou na noite deste sábado a saída do meia Eduardo, que não teve seu contrato renovado. Via redes sociais, o clube destacou a importância do atleta de 35 anos nas últimas três temporadas.

"Referência técnica dentro de campo e pilar fundamental da Família Botafogo, Eduardo se dedicou ao Fogão e representou a Gloriosa Camisa com muito amor e comprometimento. Obrigado por tudo! Você está na história do NOSSO Glorioso!", escreveu o clube no X.

Eduardo se destacou pelo Botafogo em 2022 e 2023, mas sofreu com problemas físicos e perdeu espaço em 2024, justamente o ano em que o clube conquistou o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores.

Apelidado de Sheik, Eduardo se despede do Botafogo com 23 gols e 12 assistências em 98 partidas segundo a plataforma ogol. Antes de assinar com a equipe carioca, o meia estava no Al-Ahli Jeddah, da Arábia Saudita.

A tendência é que Eduardo siga no futebol brasileiro para 2025. O Cruzeiro, clube que vem sendo ativo no mercado de transferências, é um dos interessados no veterano.

Veja a nota de despedida do Botafogo:

Referência técnica dentro de campo e pilar fundamental da Família Botafogo, Eduardo se dedicou ao Fogão e representou a Gloriosa Camisa com muito amor e comprometimento.

Carinhosamente apelidado de Sheik, o camisa 33 é especialista em golaços! Como esquecer da linda cobrança de falta, das jogadas ensaiadas, dos chutaços de fora da área e teve até bicicleta! Além dos gols, Edu também somou diversas assistências, sendo peça chave em sua trajetória no clube.

E não poderia ter forma melhor de encerrar este ciclo: campeões da Conmebol Libertadores e do Campeonato Brasileiro! Que trajetória! Foram muitos momentos memoráveis que ficarão para sempre no coração de cada botafoguense. Obrigado por tudo! Você está na história do NOSSO Glorioso!