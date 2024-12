Atacante Jheniffer se despede do Corinthians: 'Uma das maiores honras da minha vida'

A atacante Jheniffer se despediu do Corinthians na tarde deste sábado (28), via rede social. A jogadora decidiu não renovar o contrato com o Timão e deve anunciar seu próximo clube em breve. Na mensagem de despedida, a atleta se declarou ao Alvinegro e se disse honrada de ter defendido o time do coração.

"Hoje é dia de me despedir do clube que amo, o Sport Club Corinthians Paulista, com o coração cheio de gratidão, alegria e a sensação de dever cumprido. Representar o time do coração, vestindo essa camisa tão pesada e cheia de história, foi uma das maiores honras da minha vida", comentou Jheniffer no Instagram.

Com a camisa do Corinthians, a atacante anotou 60 gols em 131 jogos (74 como titular). Contratada em 2021, Jheniffer teve passagem extremamente vitoriosa, com 13 títulos no total.

Na última temporada, pelo Corinthians, a jovem de 23 anos anotou nove gols e distribuiu quatro assistências em 24 jogos (11 como titular). Medalhista de prata em Paris com a Seleção Brasileira, a centroavante teve pouco minutagem a partir de agosto por conta de uma lesão no joelho direito.

Títulos de Jheniffer com a camisa do Corinthians

4 Campeonatos Brasileiros (2021, 2022, 2023 e 2024)

2 Campeonatos Paulistas (2021 e 2023)

3 Copas Libertadores (2021, 2023 e 2024)

3 Supercopas (2022, 2023 e 2024)

1 Copa Paulista (2022)

Veja a despedida completa de Jheniffer

Hoje é dia de me despedir do clube que amo, o Sport Club Corinthians Paulista, com o coração cheio de gratidão, alegria e a sensação de dever cumprido. Representar o time do coração, vestindo essa camisa tão pesada e cheia de história, foi uma das maiores honras da minha vida.

Desde o primeiro dia no Parque São Jorge, senti a força dessa torcida apaixonada e o peso de carregar no peito o manto alvinegro. São poucos os que têm a oportunidade de viver isso, e eu agradeço por cada momento vivido aqui. Deixo o Corinthians com a bagagem cheia de aprendizados, conquistas e memórias que ficarão para sempre.

Tive a chance de defender as cores do clube mais amado do Brasil, de lutar dentro de campo com raça, amor e paixão, de vibrar com a Fiel que nunca deixa de apoiar. É um ciclo que chega ao fim, mas que sempre será parte da minha história.

Agradeço ao clube, à comissão técnica, às minhas companheiras de equipe e, principalmente, à torcida, que fez com que cada momento valesse a pena. Espero que este término nos permita crescer e abraçar novas oportunidades.

Espero também que nossos caminhos se cruzem novamente. Até breve, Corinthians! Serei sempre mais uma na Fiel Torcida, levando comigo o orgulho de ter feito parte dessa história tão linda.