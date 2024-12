Arteta confirma cirurgia de Saka e prevê longa ausência do atleta no Arsenal: 'Mais de 2 meses'

O técnico Mikel Arteta ganhou um problema mais sério do que esperava. Na coletiva concedida após a vitória sobre o Ipswich, pelo Campeonato Inglês, ele confirmou que o atacante Bukayo Saka foi submetido a uma cirurgia no tendão de Aquiles. Com isso, o jogador vai se ausentar do Arsenal por um período mais longo do que estava previsto.

"Saka vai ficar muitas semanas fora dos campos. Provavelmente mais de dois meses. Ele passou por uma cirurgia e agora depende de como irá cicatrizar o tecido da pele", afirmou o treinador que mostrou um tom de preocupação em função do desfalque.

O atacante se machucou na partida em que o Arsenal goleou o Crystal Palace por 5 a 1 na semana passada. Somente agora o treinador veio a público comentar sobre a gravidade da contusão e também dar uma ideia do tempo que o atleta vai ficar parado.

Um dos pilares da equipe, Saka contabiliza nove gols e 13 assistências na temporada. O desfalque acontece em um momento em que o Arsenal surge como um dos principais perseguidores do líder Liverpool. Após o triunfo desta sexta-feira, os Gunners chegaram aos 36 pontos, seis a menos que o rival.

Com a missão de não deixar o ritmo da equipe cair, Arteta agora vai aproveitar os treinamentos para saber quem poderá substituir Saka no ataque. "Temos um grande elenco e vamos nos ajustar para suprir essa ausência", comentou o treinador.

O próximo compromisso do Arsenal pelo Campeonato Inglês acontece no primeiro dia do ano de 2025. Na próxima quarta-feira, a equipe de Mikel Arteta visita o Brentford.