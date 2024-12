99ª São Silvestre: a corrida que une o mundo

Na próxima terça-feira (31/12), 37.500 pessoas tomarão a Avenida Paulista, em São Paulo, para a 99ª Corrida Internacional de São Silvestre. A Prova mais tradicional da América Latina irá reunir, mais uma vez, atletas de elite e os corredores que fazem a verdadeira festa.

No total, são participantes de mais de 40 países, de todos os continentes. Os 27 estados brasileiros e o Distrito Federal também estarão representados pelos seus atletas. Entusiastas de mais de 1.540 cidades do país reforçam a grandiosidade de um evento que carrega a Placa de Patrimônio Mundial do Atletismo, concedida pela World Athletics, em 2022.

No dia em que completa 99 anos de vida, a São Silvestre irá soprar velinhas com 106 corredores nascidos na mesma data, que escolheram dividir com ela esse momento especial. A Prova em 2024 apresenta um aumento no número de mulheres, que agora formam 39% do pelotão. Metade dos inscritos ocupa a faixa etária dos 41 aos 60 anos, mas a quantidade de jovens corredores também cresceu, acompanhando as tendências do cenário de corrida de rua pelo mundo.

A cidade de São Paulo traz a maior quantidade de inscritos. Um em cada três corredores da São Silvestre reside na maior cidade do país. O Rio de Janeiro é a segunda cidade com mais inscritos. Guarulhos, Campinas e Santo André completam o pódio. Palmo a palmo com Curitiba, Brasília e Belo Horizonte. Entre os participantes internacionais, o maior grupo vem dos Estados Unidos, seguido por Alemanha, Canadá, Colômbia e Portugal.

A Expo São Silvestre (Av. Pedro Álvares Cabral, s/n), na Bienal do Parque Ibirapuera, é o ponto de encontro dos atletas antes da Prova. A Fundação Cásper Líbero e a Vega Sports estimam que 120 mil visitantes visitem o Pavilhão Ciccillo Matarazzo durante os quatro dias de evento, que começou na última sexta e vai até a próxima segunda, das 9h às 18h (de Brasília).

Além da entrega de kits, o espaço de 7.000m² abrigará mais de 30 estandes para ativações, exposições e vendas de diversas marcas esportivas, com destaque para os produtos oficialmente licenciados.