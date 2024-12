Ex-Fla e Corinthians, Vítor Pereira exalta Inglaterra: 'País do futebol'

Do UOL, em São Paulo

O técnico Vítor Pereira, ex-Flamengo e Corinthians, exaltou a Inglaterra após conquistar sua segunda vitória no comando do Wolverhampton na última quinta-feira (26).

O que aconteceu

Vítor Pereira contrariou a fama do Brasil, definiu a Inglaterra como "o país do futebol" — o esporte foi criado lá — e falou sobre o sonho que tinha de ser treinador no campeonato local.

É o país do futebol, uma coisa diferente. O tempo não é como o nosso, aqui é para o futebol e para trabalhar. Cada jogo é um desafio enorme, mas sabem bem participar. Estava habituado a ver o Boxing Day sentado no sofá, e sempre tive vontade de estar cá. Agora vou desfrutar e trabalhar muito para merecer estar aqui. Vítor Pereira à DAZN

VP tem feito sucesso no Wolverhampton. O português assumiu o clube na zona de rebaixamento do Campeonato Inglês, mas conquistou duas vitórias nas duas primeiras partidas e já tirou os Wolves do Z3.

O desempenho já rendeu até música da torcida. "Oh, Vítor Pereira", cantaram os torcedores após as vitórias sobre Leicester (3 a 0 fora de casa) e Manchester United (2 a 0 em casa). O português acenou de volta e valorizou a relação com os fãs

É a segunda vez que os torcedores ficam à espera de que eu vá à arquibancada, e eu tenho de corresponder. Às vezes sinto-me um bocadinho abençoado, pois esta ligação em tão pouco tempo. Tem sido uma química que tenho adorado sentir. Nem consigo expressar bem a felicidade que sinto do ponto de vista profissional.

VP foi contratado pelo Wolverhampton junto ao Al-Shabab, da Arábia Saudita. Ele estava no clube asiático desde a última temporada.

O Wolverhampton de Vítor Pereira é o 17° colocado do Campeonato Inglês, com 15 pontos. A equipe volta a campo no próximo domingo (29), às 12h (de Brasília), quando visitará o Tottenham.