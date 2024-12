Vini Jr. ganha prêmio de melhor jogador do mundo no Globe Soccer Awards

O atacante Vini Jr. recebeu prêmio de melhor jogador do mundo, concedido pela Globe Soccer Awards em Dubai, nesta sexta-feira (27).

O que aconteceu

Além de melhor jogador, Vini Jr. foi eleito o melhor atacante da temporada.

A eleição foi realizada pela Associação Europeia de Clubes (ECA), em parceria com a Associação Europeia de Agentes de Jogadores (EFAA).

Esse prêmio de melhor do mundo a Vini se junta ao The Best, da Fifa, e contraria o resultado da Bola de Ouro, da France Football.

"Estou muito feliz de receber esse prêmio, de estar nesse lugar com muitos craques, que sempre acompanhei de longe. Não poderia deixar de agradecer o Real Madrid, meus companheiros e todo mundo que trabalhou para que eu pudesse estar aqui hoje. Vini Jr.

No mesmo evento, Cristiano Ronaldo defendeu Vini Jr. Ele criticou a escolha da Bola de Ouro, que premiou Rodri em vez do jogador brasileiro.

Considerou "injusto" o brasileiro não ter vencido a premiação. Vini Jr. agradeceu:

"O Cristiano estava falando que acredita que sou o melhor, eu acredito. É meu ídolo junto com o Neymar. Eu tenho a honra de receber o prêmio de melhor jogador da temporada com meus dois ídolos observando. É uma honra. Agradecer aos meus companheiros, minha família, ao Flamengo que me colocou no mundo. Ser reconhecido é muito importante".

Homenagem a Neymar

Neymar também foi premiado com o prêmio de carreira da Globe Soccer Awards.

"Motivo de muita felicidade fazer parte dessa festa. Estou muito contente, muito feliz de estar no meio de tantos craques. Foi um ano muito difícil para mim. Espero poder voltar a estar em campo bem, 100%, que é o que todos nós gostamos de fazer", disse ele, que não atua há cerca de um mês, por causa de lesão muscular.

Todos os premiados

Melhor jogador: Vini Jr. (Real Madrid e Brasil)

Melhor atacante: Vini Jr. (Real Madrid e Brasil)

Melhor meia: Jude Bellingham (Real Madrid e Inglaterra)

Melhor goleiro: Thibaut Courtois (Real Madrid e Bélgica)

Melhor jogadora: Aitana Bonmatí (Barcelona e Espanha)

Técnico do ano: Carlo Ancelotti (Real Madrid)

Revelação do ano: Lamine Yamal (Barcelona e Espanha)

Maior artilheiro da história: Cristiano Ronaldo (Al-Nassr e Portugal)

Clube masculino do ano: Real Madrid

Clube feminino do ano: Barcelona

Prêmio de carreira: Alessandro Del Piero (Itália), Rio Ferdinand (Inglaterra) e Neymar (Brasil)

Prêmio Maradona: Jude Bellingham (Real Madrid e Inglaterra)

Melhor agente: Jorge Mendes (Portugal)

Melhor jogador do Oriente Médio: Cristiano Ronaldo (Al-Nassr e Portugal)

Melhor treinador do Oriente Médio: Jorge Jesus (Al-Hilal)