Técnico do Corinthians sub-20 vê falta de experiência no elenco, mas confia em bom desempenho na Copinha

O técnico Orlando Ribeiro, do Corinthians sub-20, destacou a juventude do elenco que vai disputar a Copinha. O treinador entende que a falta de experiência pode atrapalhar a equipe, mas confia em um bom desempenho do Timãozinho no principal torneio de base do país.

"Nosso time é muito jovem, alguns meninos ainda nem estrearam no sub-20, então nosso maior problema vai ser esse, a expectativa, a ansiedade, vai faltar um pouco de experiência. Mas qualidade e disposição de defender o Corinthians não vai faltar", comentou Orlando em contato com a imprensa após o treino desta sexta-feira.

O comandante destacou que a escolha dos nomes listados para a Copinha de 2025 foi uma decisão em conjunto com a direoria e o principal critério adotado foi o momento dos atletas.

"Quando nós chegamos, fizemos uma análise rápida, e essa análise foi feita com a gestão, com o Raphael (Laruccia) que estava aqui, e nós escolhemos os que estão em um melhor momento e não são utilizados pelo profissional. Então foi assim que fizemos a lista, eles se destacaram em treinos, jogos, e assim queremos fazer uma boa primeira fase", disse Orlando.

Em relação ao estilo de jogo do Corinthians na competição, o treinador destacou que espera um time "equilibrado", apesar do alto números de jogadores ofensivos no elenco.

"Nós não vamos optar por jogo de transição, e sim um jogo consciente, de posse. Mas estamos há pouco tempo aqui. Vai contar o equilíbrio, nosso time é muito ofensivo, com meninos jovens, agudos, então precisaremos encontrar o equilíbrio para não atuar em transição", finalizou.

O Timãozinho está no Grupo 27 da Copinha 2025, que tem sede em Santo André. Além do clube da cidade, o Corinthians enfrentará o Rio Branco-AC e o Gazin Porto Velho-RO durante a fase de grupos.

A estreia da equipe comandada por Orlando Ribeiro será contra o Gazin Porto Velho, no dia 4 de janeiro, no Estádio Bruno José Daniel. O confronto será às 21h30 (de Brasília).