Santos desiste de pré-temporada nos EUA após chegada de Caixinha

O Santos decidiu abortar a pré-temporada nos Estados Unidos. O Peixe iria disputar um torneio amistoso em Orlando, na Flórida, em janeiro de 2025.

O clube estava confirmado na Orlando Cup Pro Series, mas voltou atrás após a chegada do técnico português Pedro Caixinha.

O Peixe alegou que, com a desistência do Atlético Nacional, da Colômbia, a competição perdeu em qualidade técnica. Além disso, ainda não havia confirmação de transmissão do torneio para o Brasil.

"Em função do planejamento estabelecido pela nova comissão técnica e considerando a mudança das condições apresentadas pelos organizadores da competição, o Santos Futebol Clube anuncia que optou por não participar do torneio de pré-temporada Orlando Cup Pro Series, que será realizado nos EUA em janeiro", disse o Santos.

"Os organizadores do torneio já foram notificados. A decisão foi tomada em decorrência da mudança de uma das equipes participantes, com evidente redução da qualidade técnica, e pela não confirmação de transmissão do torneio para o Brasil por plataformas digitais e televisivas, diferentemente da expectativa apresentada inicialmente", completou.

Assim, a pré-temporada do Santos será realizada totalmente no CT Rei Pelé, comandada pelo novo treinador Pedro Caixinha, a partir do dia 3 de janeiro de 2025.