Santos conclui acordo de compra do zagueiro Luisão, do Novorizontino

Do UOL, em Santos (SP)

O Santos concluiu o acordo pelo zagueiro Luisão, do Novorizontino, nesta sexta-feira (27).

O que aconteceu

As diretorias de Santos e Novorizontino terminaram com sucesso a negociação pelo zagueiro Luisão, destaque da Série B aos 21 anos.

Luisão será comprado pelo Peixe. O anúncio será feito nos próximos dias.

O Santos espera o acerto com outros reforços para anunciar Luisão. A ideia é formalizar a vinda do defensor com menos alarde.

Luisão terá a concorrência de Gil, Luan Peres, João Basso e Jair. Jair pode ser negociado.