Quem é Gabriella Gaspar, mulher que afirma ter filha de 10 anos com Neymar

A húngara Gabriella Gáspár afirma que o pai de sua filha é Neymar, e pede na Justiça que o jogador reconheça a paternidade. Ela revelou que colheu amostras de DNA do atacante a partir de um copo usado por ele durante um encontro.

Quem é Gabriella Gaspar

Gabriella Gaspar afirma ter uma filha de 10 anos com Neymar. O jogador já realizou teste de DNA e aguarda os próximos passos do processo.

Húngara e ex-modelo. Gabriella tem 30 anos e trabalhava como modelo na época em que diz ter se envolvido com o jogador.

Residência na capital da Hungria. Atualmente com 30 anos, ela vive em Budapeste com a filha e trabalha como estoquista.

Encontro na Bolívia. Gabriella disse ter conhecido Neymar em Santa Cruz de La Sierra em 2013, quando a seleção brasileira estava no país para a disputa de um amistoso e ela passeava na cidade. A gravidez foi fruto de um "relacionamento rápido", segundo ela. A criança se chama Jázmin Zoé.

Processo corre na Justiça desde janeiro deste ano. Além de pensão de 30 mil euros (pouco mais de R$ 190 mil na cotação atual), Gabriella também pede o pagamento retroativo de custos que teve nos últimos dez anos, como alimentação da filha e exames que fez na gravidez, o equivalente a R$ 20 milhões, de acordo com a Folha de S. Paulo.

Entenda o caso

Gabriella guardou copo usado por Neymar, de onde teria sido tirada a amostra de saliva usada em um teste de DNA que comprovaria a paternidade do atacante. Apesar do processo correr em segredo de Justiça no Brasil, ela diz que um exame feito na Hungria quando a criança tinha 10 meses de idade atesta a paternidade. Atualmente, Jázmin tem 10 anos.

Não foi premeditado [guardar o copo]. Depois que ele foi embora, pensei em guardar uma lembrança do nosso encontro. Quando descobri a gestação e a Jázmin nasceu, um amigo meu levou o vidro para análise e soube que havia DNA suficiente para [realizar] o teste. Isso aconteceu quando Jázmin ainda era bebê. O documento é verdadeiro, só não tinha explicado para ninguém ainda como tinha conseguido o DNA

Gabriella Gaspar ao UOL

A reportagem teve acesso ao documento citado por Gabriella, escrito em húngaro, que indica que "existe probabilidade superior a 99,9%" de Neymar ser pai de Jázmin. No entanto, o próprio texto também destaca que, uma vez que a amostra não foi colhida diretamente pelo laboratório, e sim fornecida pela solicitante, o exame não pode ser considerado em processos legais.

Em contato com a reportagem, o laboratório responsável pelo exame disse que não pode confirmar a veracidade do teste, nem o teor das informações. A empresa alega que não pode confirmar informações por ser um processo que corre em segredo de Justiça e em respeito à LGPD.

O estafe do jogador alegou que não vai se manifestar sobre o caso. No entanto, a reportagem apurou que Neymar tem colaborado com as investigações e já teria coletado novo material genético para realização de outro exame, desta vez amparado pela investigação.

Neymar já é pai de três crianças. O primogênito, Davi Lucca, tem 12 anos e é fruto do relacionamento do jogador com Carol Dantas. Já com Bruna Biancardi, Neymar teve Mavie, que nasceu em outubro de 2023, e está grávida novamente. Em julho deste ano, nasceu Helena, filha de Neymar com a modelo Amanda Kimberlly.

*Com informações de reportagens publicadas em 27/12/2024 e 8/8/2024