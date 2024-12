Qual foi o melhor jogo do Corinthians em 2024? Opine!

Apesar de grande parte da temporada do Corinthians ter sido conturbada, com eliminações e luta contra o rebaixamento, a equipe protagonizou jogos marcantes para o torcedor, especialmente na Neo Química Arena.

A reta final de 2024 do Corinthians foi especial, com nove vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro e classificação garantida para a Copa Libertadores. A equipe cresceu de rendimento a partir da janela de transferências do meio de ano e o técnico Ramón Díaz encontrou o "time ideal".