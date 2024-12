Prancheta do PVC: Matheus Pereira participou de menos gols que Veiga no ano

Apesar do destaque em 2024 pelo Cruzeiro, o meia Matheus Pereira não teve números melhores que os de Raphael Veiga, principal jogador do Palmeiras na posição, analisou PVC, no De Primeira, nesta sexta (27).

Enquanto o meia cruzeirense que desperta interesse do Palmeiras participou de 26 gols (11 marcados e 15 assistências), Raphael Veiga teve participação direta em 27 tentos (20 marcados e sete assistências).

O Matheus Pereira joga atrás dos volantes, sendo marcado por um deles, de frente para a defesa, fazendo movimento prioritário para a esquerda, porque é canhoto (já foi ala no West Bromwich) e um movimento de frente. [....] Os números do Matheus Pereira são inferiores aos do Veiga. Sem jogar bem em 2024, o Veiga fez 20 gols e sete passes para gol. O Veiga participou de 27 ações para gol e o Matheus de 26.

PVC

