Pistons acertam ataque de 4 pontos faltando 3 segundos e vencem Kings por 114 a 113 na NBA

Em um ataque de 4 pontos faltando 3 segundos para o fim do jogo, Jaden Ivey garantiu o triunfo do Detroit Pistons sobre o Sacramento Kings por 114 a 113 na noite de quinta-feira no Golden 1 Center, na Califórnia.

Com os Pistons perdendo por 113 a 110, Ivey converteu uma cesta de 3 pontos no canto direito de ataque e foi derrubado por De’Aaron Fox. Ivey acertou o lance livre para deixar o Detroit com vantagem. Na sequência, Fox errou um arremesso do meio da quadra.

O time da casa jogou desfalcado de Domantas Sabonis (doente) e vencia por 68 a 53 no intervalo. Apesar das falhas no final do jogo, Fox foi o cestinha do Sacramento com 26 pontos, e Trey Lyles marcou 20.

O Detroit conseguiu sua terceira vitória consecutivas e já igualou o total de triunfos obtidos em toda a temporada passada (14). Já os Kings amargaram sua quinta derrota seguida em casa, a mais longa sequência desde que o técnico Mike Brown assumiu o time em 2022.

Em Indianápolis, Shai Gilgeous-Alexander igualou a melhor marca de sua carreira com 45 pontos e levou o Oklahoma City Thunder à vitória por 120 a 114 sobre o Indiana Pacers. Ele acertou 15 de seus 22 arremessos e todos os 11 lances livres na nona vitória consecutiva do Oklahoma City, que tem a segunda melhor campanha da temporada, com 24 vitórias em 29 jogos.

Já o Atlanta Hawks marcou 50 pontos no quarto final para vencer o Chicago Bulls por 141 a 133. Os Hawks perdiam por 124 a 107 faltando pouco mais de 6 minutos para o fim do jogo, mas engataram uma sequência de 23 pontos contra 2 dos rivais para assumir a primeira vantagem no placar desde o primeiro quarto e encaminhar sua segunda vitória seguida.

Confira os resultados desta quinta-feira:

Washington Wizards 113 x 110 Charlotte Hornets

Orlando Magic 88 x 89 Miami Heat

Indiana Pacers 114 x 120 Oklahoma City Thunder

Atlanta Hawks 141 x 133 Chicago Bulls

Milwaukee Bucks 105 x 111 Brooklyn Nets

New Orleans Pelicans 111 x 128 Houston Rockets

Memphis Grizzlies 155 x 126 Toronto Raptors

Sacramento Kings 113 x 114 Detroit Pistons

Portland Trail Blazers 122 x 120 Utah Jazz

Acompanhe os jogos desta sexta-feira:

Orlando Magic x New York Knicks

Boston Celtics x Indiana Pacers

Brooklyn Nets x San Antonio Spurs

New Orleans Pelicans x Memphis Grizzlies

Houston Rockets x Minnesota Timberwolves

Denver Nuggets x Cleveland Cavaliers

Phoenix Suns x Dallas Mavericks

Los Angeles Clippers x Golden State Warriors