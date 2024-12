Parceiro de treino de Strickland acusa adversário de enviar espiões para seu camp de treinamento

Derrotado em abril, Chris Curtis possui motivação extra em busca de voltar ao caminho das vitórias. O americano foi escalado pelo UFC para enfrentar Roman Kopylov no primeiro evento da companhia em 2025, programado para acontecer no dia 11 de janeiro, em Las Vegas (EUA), e fez uma grave acusação contra o mesmo. De acordo com o veterano, o russo implantou espiões em seu camp na academia 'Xtreme Couture' para coletar informações sobre ele para a luta.

Através da ferramenta 'Stories' em sua conta oficial no 'Instagram', o parceiro de treino de Sean Strickland fez questão de expor o adversário. Irritado com o suposto episódio, Curtis, se sentindo prejudicado, condenou o movimento do russo, aquecendo ainda mais a rivalidade entre eles para a luta. Até o momento, Kopylov não se pronunciou a respeito da acusação de espionagem feita pelo americano. O duelo envolvendo os strikers é válido pelo peso-médio (84 kg) do UFC e pode levar o vencedor a integrar o top-15 da categoria.

"Algumas semanas atrás, dois russos apareceram querendo fazer parte da equipe. Depois de duas semanas, eles desaparecem assim que Kopylov chega à cidade e agora estão treinando juntos. Ação desprezível, Kopylov", escreveu o lutador.

Registro de Curtis no MMA

Chris Curtis, de 37 anos, é um veterano do MMA. O americano iniciou sua trajetória no esporte em 2009, estreou no UFC em 2021 e chegou a integrar o top-15 do peso-médio da companhia. Na modalidade, 'The Action Man' construiu um cartel composto por 31 vitórias e 11 derrotas. Seus principais triunfos foram sobre Brendan Allen, Joaquin Buckley e Rodolfo Vieira.

Chris Curtis had accused Roman Kopylov of sending two Russian spies into his #UFC311 training camp ?? pic.twitter.com/SlS4VpQKAi

- MMA Orbit (@mma_orbit) December 25, 2024