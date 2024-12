Palmeiras terá artilheiro do sub-20 em 2024 no time profissional para próxima temporada

O Palmeiras terá reforço para o setor ofensivo no ano de 2025. Trata-se do meio-campista Thalys, do sub-20. O atleta de 19 anos é artilheiro da equipe nesta categoria e será promovido ao time profissional, comandado pelo técnico Abel Ferreira.

Nesta temporada, Thalys chegou a treinar com a equipe profissional, mas não foi relacionado. Na reta final da temporada, o próprio treinador do Verdão anunciou que o camisa 9 do sub-20 se juntaria ao time principal, assim como Luighi, Benedetti e Figueiredo.

Em 2024, Thalys acumulou expressivos números. Ele disputou 45 jogos e marcou 32 gols, sendo o artilheiro da equipe. O jogador chegou ao Verdão em 2021, depois de se destacar pelo CRB ainda jogando como meia, para atuar pelo sub- 17. Nessa categoria, conquistou a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. No ano seguinte, faturou a Copinha e o Campeonato Paulista sub-20.

Meia de origem, Thalys passou a ser utilizado como atacante no sub-20 e tornou-se uma referência móvel no setor ofensivo. Canhoto, com grande poder de conclusão das jogadas, o jogador de 19 anos pode ser peça importante para Abel Ferreira, apesar da pouca idade.

Neste ano, ele renovou seu vínculo com o Verdão até julho de 2028. Suas atuações de destaque no Verdão renderam a ele convocações à Seleção Brasileira sub-20.

Antes de se juntar ao time profissional, porém, Thalys irá disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior, com o sub-20. O atleta se reapresentou com os companheiros de base e se prepara para a estreia na competição, que será no dia 3 de janeiro, contra o Náutico-RR.

As Crias da Academia estão no Grupo 19 ao lado de Náutico-RR, Oeste-SP e Santa Cruz-AC, e terão como sede a cidade de Barueri.