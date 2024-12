Na mira de outros clubes, Jair "ignora" férias e mantém rotina de treinos no CT do Santos

Mesmo com o elenco do Santos de férias, Jair segue indo ao CT Rei Pelé. O zagueiro está fazendo um trabalho de fortalecimento para começar bem a próxima temporada.

O jogador de 19 anos foi desfalque nos últimos jogos do Peixe devido a uma inflamação do músculo do quadril direito. Para não correr o risco de ter a pré-temporada atrasada em 2025, o garoto se antecipou e está indo trabalhar nas dependências do clube.

O defensor, inclusive, estava no CT Rei Pelé quando Pedro Caixinha, novo técnico do Alvinegro Praiano, apareceu para conhecer as instalações. Eles tiveram uma rápida conversa.

Jair, porém, não deve viajar com o elenco santista para o torneio amistoso nos Estados Unidos e pode perder até nove jogos do Campeonato Paulista. Isso porque ele foi convocado para o Sul-Americano sub-20. Os atletas têm que se apresentar no dia 7 de janeiro.

Além disso, o futuro do zagueiro está aberto. O Menino da Vila está em alta no mercado e já foi procurado por alguns clubes. O maior interessado é o Botafogo, que já fez duas propostas, mas a diretoria do Santos não está facilitando.

O Palmeiras é outro brasileiro que tem Jair no radar. Na Europa, o Porto, de Portugal, chegou a fazer uma proposta no meio do ano, porém recebeu uma resposta negativa. A Atalanta, da Itália, fez uma sondagem.

Jair ganhou destaque no Peixe nesta temporada. O zagueiro assumiu a titularidade após a saída de Joaquim, negociado com o Tigres, do México, em julho. Ao todo, disputou 23 jogos em 2024, sendo 19 deles como titular.

O zagueiro renovou o seu contrato com o Alvinegro Praiano em abril. O vínculo é válido até o final de 2026.