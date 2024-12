Mundial: arte tem Vini em destaque, Botafogo com moral e Neymar de fora

A Fifa divulgou nesta sexta-feira (27) uma arte do Super Mundial de Clubes de 2025 contando com um jogador de cada um dos 32 times participantes.

O que aconteceu

Vini Jr. aparece como o principal destaque. O brasileiro do Real Madrid está na primeira fileira e bem no centro da imagem, logo atrás do troféu da competição.

O Botafogo também aparece com moral. Luiz Henrique, estrela do time brasileiro, está ao lado de Vini Jr. na primeira fileira e vem antes mesmo de Messi, que representa o Inter Miami.

Quem ficou de fora foi Neymar. O brasileiro foi deixado de lado na criação da arte, e o goleiro Bono foi quem representou o Al-Hilal na postagem.

O Fluminense conseguiu lugar na primeira fila. Thiago Silva representou o time carioca e foi colocado no canto direito da imagem.

Arrascaeta e Raphael Veiga foram os representantes de Flamengo e Palmeiras, respectivamente. Os dois foram colocados na segunda fila.

Grupos do Super Mundial

Grupo A : Palmeiras (Brasil), Porto (Portugal), Al Ahly (Egito) e Inter Miami (Estados Unidos)

: Palmeiras (Brasil), Porto (Portugal), Al Ahly (Egito) e Inter Miami (Estados Unidos) Grupo B : Paris Saint-Germain (França), Atlético de Madrid (Espanha), Botafogo (Brasil) e Seattle Sounders (Estados Unidos)

: Paris Saint-Germain (França), Atlético de Madrid (Espanha), Botafogo (Brasil) e Seattle Sounders (Estados Unidos) Grupo C : Bayern de Munique (Alemanha), Auckland City (Austrália), Boca Juniors (Argentina) e Benfica (Portugal)

: Bayern de Munique (Alemanha), Auckland City (Austrália), Boca Juniors (Argentina) e Benfica (Portugal) Grupo D : Flamengo (Brasil), Espérance Sportive de Tunis (Tunísia), Chelsea (Inglaterra) e Club León (México)

: Flamengo (Brasil), Espérance Sportive de Tunis (Tunísia), Chelsea (Inglaterra) e Club León (México) Grupo E : River Plate (Argentina), Urawa Red Diamonds (Japão), Monterrey (México) e Inter de Milão (Itália)

: River Plate (Argentina), Urawa Red Diamonds (Japão), Monterrey (México) e Inter de Milão (Itália) Grupo F : Fluminense (Brasil), Borussia Dortmund (Alemanha), Ulsan HD (Coreia do Sul), Mamelodi Sundowns FC (África do Sul)

: Fluminense (Brasil), Borussia Dortmund (Alemanha), Ulsan HD (Coreia do Sul), Mamelodi Sundowns FC (África do Sul) Grupo G : Manchester City (Inglaterra), Wydad AC (Marrocos), Al Ain FC (Emirados Árabes Unidos) e Juventus (Itália)

: Manchester City (Inglaterra), Wydad AC (Marrocos), Al Ain FC (Emirados Árabes Unidos) e Juventus (Itália) Grupo H: Real Madrid (Espanha), Al-Hilal (Árabia Saudita), Pachuca (México) e Red Bull Salzburg (Áustria)

Formato, sedes e datas

O início está marcado para o dia 15 de junho, e a final ocorre no dia 13 de julho. O calendário brasileiro será paralisado durante a competição.

Os EUA sediarão o Super Mundial em 12 estádios diferentes. São eles: Hard Rock Stadium (Miami), Lumen Field (Seattle), Rose Bowl (Los Angeles), Camping World (Orlando), Inter&Co (Orlando), Mercedes-Benz (Atlanta), Geodis Park (Nashville), Bank of America (Charlotte), TQL Stadium (Cincinnati), Audi Field (Washington), Lincoln Financial Field (Philadelphia) e Metlife Stadium (Nova York).

O Super Mundial terá o mesmo formato da última Copa do Mundo: as equipes se enfrentam dentro da chave uma vez, e as duas melhores avançam ao mata-mata. As fases eliminatórias terão jogo único. Não há disputa pelo terceiro lugar.