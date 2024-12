Mulher que afirma ter filha com Neymar diz ter tirado DNA dele de copo

A húngara Gabriella Gáspár, que pede na Justiça que Neymar reconheça a paternidade de sua filha, revelou que colheu amostras de DNA do atacante a partir de um copo usado por ele durante um encontro.

Em entrevista ao UOL, Gabriella relatou como foi o breve affair vivido com Neymar há 11 anos, falou sobre o nascimento de Jázmin Zóe, a suposta filha do astro, e apresentou um exame que, segundo ela, comprovaria a paternidade.

O que aconteceu

A ex-modelo diz que teve apenas um encontro íntimo com Neymar. O affair teria ocorrido durante a passagem da seleção brasileira pela Bolívia para um amistoso contra a seleção local, em 6 de abril de 2013.

Gabriella guardou copo usado por Neymar, de onde teria sido tirada a amostra de saliva usada em um teste de DNA que comprovaria a paternidade do atacante. Apesar do processo correr em segredo de Justiça, ela diz que um exame feito na Hungria quando a criança tinha 10 meses de idade atesta a paternidade. Atualmente, Jázmin tem 10 anos.

Não foi premeditado [guardar o copo]. Depois que ele foi embora, pensei em guardar uma lembrança do nosso encontro. Quando descobri a gestação e a Jázmin nasceu, um amigo meu levou o vidro para análise e soube que havia DNA suficiente para [realizar] o teste. Isso aconteceu quando Jázmin ainda era bebê. O documento é verdadeiro, só não tinha explicado para ninguém ainda como tinha conseguido o DNA

A reportagem teve acesso ao documento citado por Gabriella, escrito em húngaro, que indica que "existe probabilidade superior a 99,9%" de Neymar ser pai de Jázmin. No entanto, o próprio texto também destaca que, uma vez que a amostra não foi colhida diretamente pelo laboratório, e sim fornecida pela solicitante, o exame não pode ser considerado em processos legais.

Em contato com a reportagem, o laboratório responsável pelo exame disse que não pode confirmar a veracidade do teste, nem o teor das informações. A empresa alega que não pode confirmar informações por ser um processo que corre em segredo de Justiça e em respeito à LGPD.

O estafe do jogador alegou que não vai se manifestar sobre o caso. No entanto, a reportagem apurou que Neymar tem colaborado com as investigações e já teria coletado novo material genético para realização de outro exame, desta vez amparado pela investigação.

Pessoas próximas ao atleta classificam o laudo anterior como "falso", fruto de uma história "absurda e fantasiosa". Eles ainda alegam que Gabriella se recusa a realizar um novo teste, acusação que a ex-modelo rebate.

Nunca me recusei a repetir o teste de DNA. Estamos aguardando os documentos necessários para retornarmos ao laboratório. Minha filha fará aniversário em 30 de dezembro e tem apenas um sonho: conhecer o pai e toda a família de Neymar. Jázmin ama futebol e quer ser uma jogadora famosa como o pai

Tentativa de contato nunca foi correspondida

A ex-modelo ainda diz que tentou conversar com Neymar e seus familiares para informar a situação, mas nunca teve resposta.

Minha família soube da gravidez desde o início. Infelizmente, ninguém da família de Neymar respondeu até hoje, já escrevi inúmeras vezes

Neymar é pai de Davi Lucca, 12, das jovens Helena e de Mavie, e anunciou na última quarta (25) que será pai de mais uma menina junto com Bruna Biancardi, sua atual companheira.