Monteiro e dupla também perdem, e Brasil leva 3 a 0 da China na United Cup

A estreia do Brasil na United Cup de 2025 não foi nada animadora. Depois da derrota de virada de Beatriz Haddad Maia para a número 175 do mundo, Xinyu Gao, Thiago Monteiro e a dupla mista formada por Rafael Matos e Carol Meligeni também também foram derrotados. Assim, o time do capitão Rafael Paciaroni foi derrotado pela China por 3 a 0.

Monteiro (#109), que fez a segunda partida do confronto, competiu em igualdade de condições com Zhizhen Zhang (#45) por apenas três games. O chinês conseguiu a primeira quebra do jogo no quarto game, abriu 4/1 e fechou o set inicial por 6/3. Depois disso, deslanchou. Venceu sete games seguidos no total e completou o triunfo por 6/3 e 6/0.

A vitória de Zhizhen Zhang garantiu o triunfo chinês, mas ainda era preciso disputar a partida de duplas mistas. Rafael Matos entrou em quadra com Carol Meligeni, que substituiu a inicialmente escalada Luisa Stefani, enquanto Zhang voltou à quadra acompanhado por Shuai Zhang, 27ª do mundo nas duplas. A parceria asiática venceu sem problemas por 6/4 e 7/5. O Brasil chegou até a abrir 4/3, com uma quebra de vantagem, no segundo set, mas os chineses quebraram o saque de Carol Meligeni duas vezes seguidas e fecharam a partida.

Assim, a China sai na frente no Grupo E, com sede em Perth. No domingo, o Brasil volta à quadra para encarar a Alemanha, que tem Alexander Zverev e Laura Siegemund como principais nomes. Outra derrota significará a eliminação de Bia Haddad e cia.

Na United Cup, avançam às quartas de final os campeões de cada grupo, além do segundo melhor colocado em cada sede da competição. Perth, que recebe o grupo do Brasil, também sedia os Grupos A (EUA, Canadá e Croácia) e C (Grécia, Cazaquistão e Espanha).